Марина Ежова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

«Я не могу не радоваться тому, что в основном законе появится фраза “дети – достояние нашей страны” и это будет зафиксировано. При всей нашей современности такие творческие изыскания наших европейских коллег, как “родитель 1” и “родитель 2” и тому подобное, мы не можем воспринимать нормально.

Конечно, такая ориентация на правильную традиционную привычную нам все семью, где мама, папа, детки зафиксированы в основном законе, не может не приветствоваться, хотя, конечно, носит больше характер ориентира сохранения семейных ценностей. Также эта норма ни в коей мере не призвана нарушать, ущемлять чьи-то права и не является девизом преследования людей, которые имеют проблемы со здоровьем, с ориентацией или чем-то еще.

Мы как правозащитники не можем не радоваться этим двум поправкам», – отметила Ежова во время эфира на ГТРК «Дагестан».