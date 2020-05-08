ЗАМАНА - Марина Ежова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Марина Ежова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Автор
08 мая, 2020. Пятница 19:05
Марина Ежова прокомментировала поправки в Конституцию РФ

Уполномоченный при Главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова прокомментировала поправки в Конституцию России касательно нормы традиционных семейных ценностей.

Марина Ежова прокомментировала поправки в Конституцию РФ
Информация

«Я не могу не радоваться тому, что в основном законе появится фраза “дети – достояние нашей страны” и это будет зафиксировано. При всей нашей современности такие творческие изыскания наших европейских коллег, как “родитель 1” и “родитель 2” и тому подобное, мы не можем воспринимать нормально.

Конечно, такая ориентация на правильную традиционную привычную нам все семью, где мама, папа, детки зафиксированы в основном законе, не может не приветствоваться, хотя, конечно, носит больше характер ориентира сохранения семейных ценностей. Также эта норма ни в коей мере не призвана нарушать, ущемлять чьи-то права и не является девизом преследования людей, которые имеют проблемы со здоровьем, с ориентацией или чем-то еще.

Мы как правозащитники не можем не радоваться этим двум поправкам», – отметила Ежова во время эфира на ГТРК «Дагестан».

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top