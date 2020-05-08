ЗАМАНА - Дагестан присоединится к акции «Флаги России. 9 мая»

Дагестан присоединится к акции «Флаги России. 9 мая»

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08 мая, 2020. Пятница 17:52
Дагестан присоединится к акции «Флаги России. 9 мая»

В Республике Дагестан состоится Всероссийская патриотическая акция «Флаги России. 9 мая», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дагестан присоединится к акции «Флаги России. 9 мая»
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В рамках мероприятия на зданиях, расположенных на центральных улицах, площадях населенных пунктов, в районах памятных места, а также улицах, которые носят имена героев и событий Великой Отечественной войны будут вывешены флаги Российской Федерации.

Всего по стране в День Победы будет вывешено 3,5 миллиона флагов, а также 21,5 миллион георгиевских ленточек.

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан получило 75 000 флагов, которые совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» и Общероссийским народным фронтом будут распространены и доставлены во все города и районы Дагестана.

«Сейчас мы проводим работу по передаче российских триколоров в муниципальные образования республики для того, чтобы 9 мая, в День Великой Победы, дагестанцы смогли украсить свои дома, здания, скверы и улицы и присоединиться к Всероссийскому мероприятию. Эта акция послужит еще одним доказательством того, что мы, не смотря на все сложности и обстоятельства, едины», - рассказал консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания Минмолодежи РД Рамазан Магомедов.

Отметим, что акция «Флаги России. 9 мая» в стране проводится впервые. Ее организаторами в Дагестане выступают региональная дирекция Года Памяти и славы, Министерство по делам молодежи РД и "Молодежка ОНФ". К участию в мероприятии приглашаются все желающие.

 

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