В Дагестане в рамках проекта «Фронтовая бригада» поздравили ветеранов ВОВ

6 мая сотрудники Министерства по делам молодежи Республики Дагестан совместно с моряками 106 бригады надводных кораблей Краснознаменной Каспийской флотилии и активистами ВОД "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Магомеда Батырова, Зубаира Аргунова, Елену Зюряеву и Саида Гусейнаева.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Фронтовая бригада" и представляло собой театрализованное представление с использованием стилизованного автомобиля, исполнением военных песен, стихотворений и театральных постановок по мотивам произведений «Вечно живые», «А зори здесь тихие…», «В списках не значился».

Концертные программы были показаны в жилых дворах, где проживают ветераны, что позволило подарить атмосферу праздника не только героям ВОВ, но и жителям близлежащих домов.

В завершение праздничных мероприятий ветеранам были переданы копии Знамени Победы и памятные подарки.

Отвечая на поздравления с Днем Победы, ветеран ВОВ Магомед Батыров поблагодарил организаторов и волонтеров за праздник.

«Огромное спасибо за этот праздник и за то, что не забывайте о нас. Нас остались единицы! Победа далась нам непросто: мы понесли очень большие потери. Многие страны были завоеваны фашистской Германией, она обладала мощной техникой и армией, но нам удалось ее разгромить», - добавил ветеран.

Елена Зюряева также поблагодарила организаторов праздничной акции: «Спасибо вам всем за внимание».

Добавим, что акция "Фронтовые бригады" будет проводиться на территории республики в срок до 9 мая.