В пострадавших от стихии селах Кайтагского района начнутся восстановительные работы для их скорейшего возвращения к нормальной жизни

Автор Мадина

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, в сопровождении начальника отдела ГУ МЧС России по РД, полковника Магомеда Магомедова, зам руководителя ГКУ РД «Центр» ГО и ЧС Денга Денгаева, зам начальника Управления государственного экологического надзора Минприроды РД Рамиза Велиева выехал в село Джавгат для оценки ситуации и принятия решения о мерах предупреждения и ликвидации последствий стихии.