ЗАМАНА - В пострадавших от стихии селах Кайтагского района начнутся восстановительные работы для их скорейшего возвращения к нормальной жизни

В пострадавших от стихии селах Кайтагского района начнутся восстановительные работы для их скорейшего возвращения к нормальной жизни

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08 мая, 2020. Пятница 17:39
В пострадавших от стихии селах Кайтагского района начнутся восстановительные работы для их скорейшего возвращения к нормальной жизни

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, в сопровождении начальника отдела ГУ МЧС России по РД, полковника Магомеда Магомедова, зам руководителя ГКУ РД «Центр» ГО и ЧС Денга Денгаева, зам начальника Управления государственного экологического надзора Минприроды РД Рамиза Велиева выехал в село Джавгат для оценки ситуации и принятия решения о мерах предупреждения и ликвидации последствий стихии.

В пострадавших от стихии селах Кайтагского района начнутся восстановительные работы для их скорейшего возвращения к нормальной жизни
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Глава района ознакомил прибывших специалистов с характером разрушений.

По итогам осмотра, комиссия составила акт о причиненном ущербе, в ближайшее время планируется начало берегоукрепительных работ.

Алим Темирбулатов берёт под личный контроль ход восстановительных работ для скорейшего возвращения сёл к нормальной жизни.

 

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