Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, в сопровождении начальника отдела ГУ МЧС России по РД, полковника Магомеда Магомедова, зам руководителя ГКУ РД «Центр» ГО и ЧС Денга Денгаева, зам начальника Управления государственного экологического надзора Минприроды РД Рамиза Велиева выехал в село Джавгат для оценки ситуации и принятия решения о мерах предупреждения и ликвидации последствий стихии.
Глава района ознакомил прибывших специалистов с характером разрушений.
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По итогам осмотра, комиссия составила акт о причиненном ущербе, в ближайшее время планируется начало берегоукрепительных работ.
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Алим Темирбулатов берёт под личный контроль ход восстановительных работ для скорейшего возвращения сёл к нормальной жизни.