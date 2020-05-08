В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории

В 2020 году в Докузпаринском районе по республиканскому проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда» благоустроят две общественные территории – парковые зоны в селах Каракюре и Мискинджа.

После объявления аукциона 30 марта текущего года подрядная организация ООО «Точка М» выиграла тендер. На данный момент договор между МКУ «ОКСА и ЖКХ» МР «Докузпаринский район» и подрядчиком ООО «Точка М» на стадии подписания.

Стоимость работ на объекте в с. Каракюре составляет 1 млн. 300 тыс. 600 рублей, а по объекту в с. Мискинджа – 2 млн. 978 тыс. 20 рублей.

Напомним, в 2019 году в рамках проекта «Комфортной городской среды» в муниципалитете были сданы в эксплуатацию два объекта – общественный парк в с. Авадан и пешеходный тротуар в с. Усухчай.

Современная комфортная городская среда направлена на создание условий для обеспечения благоприятной, безопасной, доступной и экологической среды в населенных пунктах.

Обустраиваемые общественные территории – парки в рамках реализации данного проекта будут очень удобными в плане отдыха для всех категорий граждан. Так на намеченных под парковую зону территориях проведут пешеходные тротуары, озеленение, установка светильников, скамеек, урн и т.д.

Для поддержки муниципальных программ по формированию современной городской среды согласно заключаемым соглашениям из федерального и республиканского бюджетов предусматривается выделение средств. Помимо этого программа подразумевает софинансирование из местного бюджета муниципалитета.