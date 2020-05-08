ЗАМАНА - В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории

Автор
08 мая, 2020. Пятница 17:33
В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории

В 2020 году в Докузпаринском районе по республиканскому проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда» благоустроят две общественные территории – парковые зоны в селах Каракюре и Мискинджа.

В рамках проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в Докузпаринском районе благоустроят две общественные территории
Информация

После объявления аукциона 30 марта текущего года подрядная организация ООО «Точка М» выиграла тендер. На данный момент договор между МКУ «ОКСА и ЖКХ» МР «Докузпаринский район» и подрядчиком ООО «Точка М» на стадии подписания.

Стоимость работ на объекте в с. Каракюре составляет 1 млн. 300 тыс. 600 рублей, а по объекту в с. Мискинджа – 2 млн. 978 тыс. 20 рублей.

Напомним, в 2019 году в рамках проекта «Комфортной городской среды» в муниципалитете были сданы в эксплуатацию два объекта – общественный парк в с. Авадан и пешеходный тротуар в с. Усухчай.

Современная комфортная городская среда направлена на создание условий для обеспечения благоприятной, безопасной, доступной и экологической среды в населенных пунктах.

Обустраиваемые общественные территории – парки в рамках реализации данного проекта будут очень удобными в плане отдыха для всех категорий граждан. Так на намеченных под парковую зону территориях проведут пешеходные тротуары, озеленение, установка светильников, скамеек, урн и т.д.

Для поддержки муниципальных программ по формированию современной городской среды согласно заключаемым соглашениям из федерального и республиканского бюджетов предусматривается выделение средств. Помимо этого программа подразумевает софинансирование из местного бюджета муниципалитета.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top