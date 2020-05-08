Ряд предприятий пищевой промышленности, понятное дело, скидок на пандемию тоже не может себе позволить. Практически не выключались и станки на крупных системообразующих предприятиях республики. Если допустить небольшое преувеличение, то эти отрасли, по сути, сегодня представляют из себя тыл во время военных действий. Все ради победы. Теперь – над пандемией.

Как уже сообщала «Дагестанская правда», распоряжением Главы Дагестана от 8 апреля 2020 года 27-рг утвержден перечень организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239. При этом предприятия, указанные в перечне, вправе осуществлять свою деятельность только при наличии положительного акта санитарно-эпидемиологического обследования, выданного Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по заявлению руководителя организации с приложением списка работников.

Опрошенные «ДП» сотрудники промышленных предприятий рассказали, что в оперативном режиме были подготовлены и направлены заявки для получения соответствующего разрешения. По информации санитарно-эпидемиологических служб, заявки обрабатываются в ежедневном режиме для выдачи положительного акта соответствия нормам. Руководители предприятий принимают все необходимые меры в целях обеспечения безопасности работников, проводятся профилактические мероприятия, регулярные разъяснительные беседы с работниками заводов.

Один из флагманов дагестанской промышленности «Кизлярский электромеханический завод» подал заявку еще в середине апреля. Уже практически через день предприятие включили в список возобновляющих деятельность организаций, сообщила нашему изданию начальник оперативного штаба, созданного при заводе, Яна Цыбизова. По ее словам, создавшаяся обстановка не создала предпосылок для возможности неких послаблений – работают в штатном режиме, производят все то, что и раньше.

– Ни для нас самих, ни для наших партнеров ограничительные меры не стали чем-то из разряда форс-мажорных обстоятельств. То есть, проблем с аннулированием заказов или отказом от них нет, и речи об этом не идет. Напротив, придерживаемся норм корпоративной дисциплины и взаимоуважения, что само собой подразумевает отсутствие срывов поставки и, собственно, производства.

«Концерн КЭМЗ» в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране готов начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких при условии передачи заводу комплектно-конструкторской документации от Концерна «Радиоэлектронные технологии».

Пока же параллельно с производством продукции в рамках контрактной системы на предприятии организовали два участка по пошиву масок для своих сотрудников. «С большим вниманием подходим к вопросам обеспечения безопасности людей. Применяются дезинфицирующие средства для обработки подразделений предприятий и мест общего пользования. Сейчас иначе просто нельзя, мы это понимаем», – убеждена собеседница.