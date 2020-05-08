ЗАМАНА - Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»

Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»

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08 мая, 2020. Пятница 13:39
Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»

Руководитель исполкома регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в Республике Дагестан Сабина Курбанова призвала дагестанцев почтить память ветеранов, героев Великой Отечественной войны и выразить свою благодарность за их подвиг участием в акции «Бессмертный полк онлайн».

Дагестанцев призывают почтить память героев войны участием в акции «Бессмертный полк онлайн»
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«Я призываю всех дагестанцев почтить память наших ветеранов, героев Великой Отечественной войны и выразить свою благодарность за их подвиг участием в акции “Бессмертный полк онлайн”. Находясь на самоизоляции, имея в руках телефон с выходом в интернет, мы можем не допустить забвения этого великого Дня Победы. Сохраним здравомыслие, рассудительность и внесем свой вклад в торжество жизни в нашей республике», – отметила Курбанова. Напомним, что 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка» в онлайн режиме. Для того, чтобы стать участником онлайн-шествия, нужно заполнить форму с информацией о герое на сайте 2020.polkrf.ru либо перейдя по ссылке с основного сайта движения polkrf.ru. По словам организаторов, из собранной базы данных (фотографий) будет сформирован видеоряд для трансляции на медиаэкранах России. Также видеоряд будет транслироваться на различных online-платформах и портале «Бессмертного полка России» Polkrf.ru.  По всем вопросам, связанным с новым форматом шествия, звоните по номеру горячей линии 8-800-20-1945-0. Также отметим, партнерами проекта в этом году стали ВОД «Волонтеры Победы», ПАО Сбербанк, Mail.ru Group и издательский дом «Аргументы и факты». Напомним, что ранее Mirmol сообщало, что за неделю с момента начала регистрации начала регистрации поступило более 600 тысяч заявок на участие в виртуальном шествии Бессмертного полка России «Бессмертный полк онлайн».

 

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