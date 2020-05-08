ЗАМАНА - Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей

Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей

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08 мая, 2020. Пятница 13:34
Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей

6 мая в Центральную городскую больницу города Дагестанские Огни поступила гуманитарная помощь от депутата Народного собрания РД, президента дагестанского отделения «Всероссийского союза промышленников и предпринимателей», руководителя группы компаний «АС» Сефера Алиева.

Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей
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На личные средства он закупил и передал медучреждению  медикаменты, в том числе и дефицитные цефтриаксон, ингаверин, милдронат, ципрофлоксацин, левофлоксацин,  а также крупную партию моюще-дезинфицирующих средств на сумму в 400 тысяч рублей. Депутат был одним из первых, кто откликнулся на призыв главы городской администрации Джалалутдина Алирзаева о помощи городу в условиях пандемии коронавируса.  Как сказал представитель Сефера Насировича, он и в дальнейшем готов помогать и открыт к обращениям граждан. По словам  заместителя  главврача городской больницы, Хизри Мирзабекова, коллектив медработников  работает в чрезвычайном режиме, уже 24 дня находясь  на бессрочном дежурстве. На данный момент, по его словам, в медучреждении вместо обычных 130 коек развернуто 180, но этого все равно недостаточно. Причем 30 коек завезены на днях из общежития городского Аграрного колледжа №1, руководство  которого  всегда идёт навстречу нуждам горожан. Из-за непрекращающегося потока больных  медики были вынуждены  даже в реанимационном отделении добавить 3 дополнительные  койки.

Также начальник городского управления образования Максим Алиханов уже  отдал распоряжение о передаче  больнице во временное пользование имеющихся в местных учебных заведениях 10 кварцевых ламп, необходимых для обеззараживания воздуха.
По сведениям нашего издания, недавно приступивший к работе и.о. главного врача Рашид Абдуллаев выехал  для ведения переговоров с коммерческими   медучреждениями Дербента — клиниками «Здоровье» и «Медэлит» о возможности  оказания ими посильной  помощи заболевшим.

 

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