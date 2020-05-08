Депутат НС Сефер Алиев оказал помощь ЦГБ Дагестанских огней на 400 тысяч рублей

На личные средства он закупил и передал медучреждению медикаменты, в том числе и дефицитные цефтриаксон, ингаверин, милдронат, ципрофлоксацин, левофлоксацин, а также крупную партию моюще-дезинфицирующих средств на сумму в 400 тысяч рублей. Депутат был одним из первых, кто откликнулся на призыв главы городской администрации Джалалутдина Алирзаева о помощи городу в условиях пандемии коронавируса. Как сказал представитель Сефера Насировича, он и в дальнейшем готов помогать и открыт к обращениям граждан. По словам заместителя главврача городской больницы, Хизри Мирзабекова, коллектив медработников работает в чрезвычайном режиме, уже 24 дня находясь на бессрочном дежурстве. На данный момент, по его словам, в медучреждении вместо обычных 130 коек развернуто 180, но этого все равно недостаточно. Причем 30 коек завезены на днях из общежития городского Аграрного колледжа №1, руководство которого всегда идёт навстречу нуждам горожан. Из-за непрекращающегося потока больных медики были вынуждены даже в реанимационном отделении добавить 3 дополнительные койки.



Также начальник городского управления образования Максим Алиханов уже отдал распоряжение о передаче больнице во временное пользование имеющихся в местных учебных заведениях 10 кварцевых ламп, необходимых для обеззараживания воздуха.

По сведениям нашего издания, недавно приступивший к работе и.о. главного врача Рашид Абдуллаев выехал для ведения переговоров с коммерческими медучреждениями Дербента — клиниками «Здоровье» и «Медэлит» о возможности оказания ими посильной помощи заболевшим.