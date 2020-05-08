В Буйнакском районе создана рабочая группа, оказывающая помощь жителям сел в содействии в подаче заявления

В ходе прямой связи с главами регионов Владимир Путин отметил, что все должны быть уверены что адресная помощь, оказываемая государством в это трудное время, дойдет до каждого.

Для этого федеральным центром был выработан алгоритм действий. Сделать это можно на портале государственных услуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Подавляющее большинство семей столкнулись с проблемой входа в систему портала госуслуг.

В частности, население столкнулось с проблемой авторизации на госуслугах для подачи электронного заявления для дальнейшего получения ежемесячных денежных выплат.

В связи с этим по поручению Главы Буйнакского района Камиля Изиева в муниципалитете была создана рабочая группа, которая оказывает помощь жителям сел в содействии в подаче заявления.

Уже сейчас рабочая группа получает заявления от граждан для восстановления доступа в свои личные кабинеты на портале госуслуг, после этого жители смогут электроно подать заявление.

Акцентируем внимание, что для подачи заявления жителям необходимо обратиться в свою сельскую администрацию, откуда эти заявления будут передаваться в рабочую группу и обрабатываться специалистами.