Терапевтическое отделение Новолакской ЦРБ временно перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Отделение оснащено всеми необходимыми лекарствами, медицинским оборудованием, а также грамотным медицинским персоналом во главе с заслуженным терапевтом республики Джавтаевым Хусейном. Работники ЦРБ. оставив своих детей и семьи, вышли на борьбу с этой опасной инфекцией, которая охватила всю республику, в том числе и Новолакский район.

Кроме Джавтаева Хусейна так же стоит отметить средний медицинский персонал, который ценою своей жизни спасает людей: Османова Мариана, Мирзаева Нажмият, Кубалаева Асият, Исаева Патимат, Даудова Халифат, Алиева Мадина, Давыдова Галина. Они с честью выдерживают суровые испытания коронавирусной инфекции, помогают больным, неся круглосуточную вахту в «красной зоне».

Как отмечает сам Хусейн «Я ни в коем случае не пугаю вас! Ещё полтора месяца назад я лично не относился к этой пандемии серьёзно. Скажу честно, относился даже с некоторой иронией. Но последние несколько недель заставили кардинально изменить мнение. Что я могу посоветовать, как врач и как пациент? Повторю уже крылатую фразу — «Не выходите без надобности из дома». Регулярно мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спиртовой основе. Надевайте маски в магазинах, транспорте и в любых общественных помещениях. Не трогайте руками лицо. Обрабатывайте свои гаджеты дезинфицирующими растворами по несколько раз в день. А при появлении первых симптомов заболевания, как правило, высокой температуры, сухого кашля — незамедлительно обращайтесь к врачу! Берегите себя и близких, будьте благоразумны».

Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. Точная характеристика. Выучиться и стать врачом не так-то просто. Такая сложная профессия требует глубоких знаний, сострадания и быстроты реакции. Именно такими качествами обладает терапевт Джавтаев Хусейн,- отмечают коллеги по работе.

Истинный медицинский работник — это тот, кто осознаёт свой долг перед пациентами. Главное — помнить, что от твоих действий зависит жизнь и здоровье людей. Ведь как приятно увидеть благодарные глаза и улыбку на лице пациента, который выписывается из стационара. «Это очень нелегкий труд, требующий терпения и любви к профессии. И не у всех получается работать в больнице, дав клятву Гиппократа. А если сказать в двух словах, медицинский работник – это не профессия, а образ жизни»,- так охарактеризовал свою работу Хусейн Джавтаев.