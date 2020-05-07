В Хунзахском районе люди стали меньше обращаться за медпомощью

В процессе совещания, которое состоялось 6 мая в Махачкале, в режиме видеоконференцсвязи под непосредственным руководством премьер-министра Артема Здунова, прошло обсуждение ситуации с распространением коронавируса. Информация об этом имеется на сайте РИА «Дагестан».

Обсуждая ситуацию по борьбе с COVID-19 и производство защитных масок на местах, в свою очередь глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев сказал, что в муниципалитете наблюдается тенденция к уменьшению количества обращающихся за медпомощью. «В больнице имеется необходимый резерв лекарств. Еженедельно запасы пополняются. В районе также налажено шитье масок. 16 тысяч масок роздано населению, в резерве имеется еще 15 тысяч», – заключил он.