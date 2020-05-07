В Докузпаринском районе будет организовано производство защитных гигиенических масок и повязок

6 мая в администрации МР «Докузпаринский район» состоялось заседание Оперативного штаба района, координирующего разработку и реализацию оперативных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в МР «Докузпаринский район» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Врио главы района Ахмед Ахмедов отметил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан, принято решение о необходимости принять меры о введении в организациях, учреждениях, на улицах и общественных местах на территории МР «Докузпаринский район» режима обязательного использования населением средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые или многоразовые маски, респираторы). Кроме того, необходимо введение ограничений на перемещение жителей и транспортных средств на территории МР «Докузпаринский район», а именно, запретить выезд с территории и въезд на территорию МР «Докузпаринский район» пассажирских транспортных средств, в том числе автобусы, маршрутные такси, легковые такси, осуществляющие перевозку пассажиров из населенных пунктов МР «Докузпаринский район» за пределы МР «Докузпаринский район» с 7 мая 2020 г. до особого распоряжения.

Оперативным штабом было принято решение об организации производства защитных масок и повязок на территории МР «Докузпаринский район». «По имеющимся данным, на сегодня в России медицинские одноразовые маски производят около 20 предприятий. Всего в сутки в среднем производится 1,6 миллиона масок. В условиях введения масочного режима во многих регионах страны, количества масок, производимые предприятиями страны, недостаточно для обеспечения населения. Поэтому, предлагаю организовать, пошив многоразовых гигиенических повязок во всех сельских поселениях района. Для чего, главам сельских поселений необходимо определить помещения, работников и необходимый инструментарий для производства. Необходимыми материалами для пошива администрация района обеспечит» — рассказал он.

Главный врач ГБУ РД «Докузпаринское ЦРБ» Шахлар Бухсаев рассказал, что больница района оснащена необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, антисептиками и прочим. Также в наличии необходимый запас противовирусных препаратов и других лекарственных средств. На 6 мая в районе нет подтвержденных случаев заражения. 16 человек, на данный момент, по предписанию надзорных органов находятся на изоляции у себя дома. «Необходимо отметить, что подтвержденный случай заражения в официальной статистике на портале Мой Дагестан не относится к нашему району. Я надеюсь, что администрация портала скорректирует официальную статистику, для чего мы уже обратились к ним» — сказал он.

Необходимо напомнить, что в районе созданы круглосуточные горячие линии телефонов, по которым вы можете дозвониться.

- круглосуточная единая горячая линия для оказания помощи пенсионерам в период сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом — +7 (928) 059-84-90

- телефон горячей линии Оперативного штаба – +7 (989) 874-67-37

- районный координатор Штаба волонтеров – +7 (965) 493-53-70