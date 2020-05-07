Самоизоляция и дисциплина: «Молодёжка» изучила успешный опыт борьбы в муниципалитетах

На территории нескольких районов Дагестана не зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) или заболели единицы. «Молодежка» решила узнать, как их руководству удалось сохранить муниципалитеты от массового распространения инфекции и какие профилактические меры они используют.

В Агульском районе до сих пор никто не заболел коронавирусной инфекцией. В администрации района нам сказали, что строго следовали предписаниям минздрава республики и Роспотребнадзора.

«В первую очередь в социальных сетях мы провели разъяснительную работу по соблюдению режима самоизоляции. При въезде в район был установлен контрольный пост, вместе с полицейскими там дежурили волонтеры и сотрудники администрации. Мы инструировали всех въезжающих, следили за тем, чтобы они не контактировали с другими людьми. Главы сельских поселений контролировали всех прибывших, следили, чтобы на местах соблюдали режим самоизоляции», – рассказал «Молодежке» руководитель пресс-службы администрации муниципалитета Файзулла Магомедов.

В пресс-службе администрации Кулинского района, где тоже нет случаев заражения коронавирусной инфекцией, «Молодежке» рассказали, что они следуют всем ограничительным и профилактическим рекомендациям. Местные жители соблюдают режим самоизоляции, на границе с Лакским районом установлен контрольный пост. Полицейские проверяют всех, кто выезжает или въезжает. Во всех селах проводится дезинфекция улиц и общественных территорий. При этом в районе зарегистрировано 5 случаев заболевания пневмонией. Местным жителям рекомендовано выходить на улицу в масках.

В Чародинском районе, где зарегистрирован всего один случай заболевания COVID-19, сообщили «Молодежке», что местные жители соблюдают режим самоизоляции. Ранее на въезде в муниципалитет был установлен блокпост, но сейчас его убрали. Проводились тесты на коронавирусную инфекцию, но, кроме одного случая, других не выявлено.

На территории Докузпаринского района были предприняты жесткие меры к тем, кто вернулся из других регионов страны. Главы селений контролировали, чтобы эти люди не контактировали с другими и самоизолировались. С завтрашнего дня в муниципалитете будет введен масочный режим.

В Ахтынском районе зарегистрировано всего три случая заражения. В пресс-службе муниципалитета рассказали, что у них всего 31 человек вернулся из зарубежных стран и неблагополучных регионов. Все они были обследованы и направлены на самоизоляцию. Кроме того, в районе высокий индекс самоизоляции, без необходимости никто никуда не выезжает. Начиная с 7 мая в районе будет действовать масочный режим.