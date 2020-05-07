ЗАМАНА - Ветеран ВОВ на самоизоляции полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы

Ветеран ВОВ на самоизоляции полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы

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07 мая, 2020. Четверг 08:12
Ветеран ВОВ на самоизоляции полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы

Герой Великой Отечественной войны, 96-летний Ибрагим-паша Садыков, находящийся  самоизоляции, согласно указу главы Дагестана, полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы Салмана Дадаева, который пришел его поздравить с Днем Победы. Пишет "АиФ Дагестан".

Ветеран ВОВ на самоизоляции полчаса не пускал в свой дом мэра Махачкалы
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«Вы не видели мои ворота, которые я сварил в трёх местах сварочным аппаратом? Я запретил все походы ко мне в гости, только в исключительных случаях. Ко мне даже недавно приезжал мэр Махачкалы Салман Дадаев с делегацией поздравить с 9 Мая, так я полчаса их не впускал. Дочь уговаривала долго, я никак не решался. Поднялся на балкон, глянул, действительно, мэр приехал. Открыл ворота. Дадаев долго смеялся и сказал, что я самый ответственный дагестанец, соблюдающий режим карантина», - рассказал Ибрагим-паша Садыков в интервью «АиФ Дагестан».

Ветеран планировал выйти на парад на центральную площадь Ленина Махачкалы со своими орденами в пиджаке, однако пандемия коронавирусной инфекции нарушила его планы. 

На фронтах Великой Отечественной войны Садыков получил множество ранений. Один осколок до сих пор у него в правой ноге. «Я сам попросил его там оставить, чтобы при встрече с Гитлером вытащить его с ноги и воткнуть ему в глаз», - говорит ветеран.   Бывший командир танкового десанта, кавалер ордена Славы двух степеней и ордена Красного Знамени, гвардии сержант Ибрагим-паша Садыков уроженец села Рутул Рутульского района. Сейчас он живет в махачкалинском поселке Новый Кяхулай.  

О том, как он воевал, о чем мечтал на войне и когда собирается жениться во второй раз, читайте в интервью «АиФ Дагестан».

 

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