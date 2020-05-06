ЗАМАНА - Платформа для приема обращений предпринимателей

Платформа для приема обращений предпринимателей

Автор
06 мая, 2020. Среда 13:43

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, а также при участии ведущих общероссийских объединений предпринимателей обеспечено создание и внедрение цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов (далее – Платформа).

Платформа для приема обращений предпринимателей
Информация

Платформа представляет собой электронный ресурс для сбора и отработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия со стороны правоохранительных органов и направлена на выполнение следующих основных задач:

а) снижение административного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов;

б) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;

в) повышение прозрачности деятельности силовых структур;

г) содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти.

Платформа была запущена в эксплуатацию 19 ноября 2019 года. Подача обращений доступна предпринимателям и их представителям из всех субъектов Российской Федерации по электронному адресу: www.ЗАБИЗНЕС.РФ.

 

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top