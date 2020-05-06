Платформа для приема обращений предпринимателей

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, а также при участии ведущих общероссийских объединений предпринимателей обеспечено создание и внедрение цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов (далее – Платформа).

Платформа представляет собой электронный ресурс для сбора и отработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия со стороны правоохранительных органов и направлена на выполнение следующих основных задач:

а) снижение административного давления на бизнес со стороны правоохранительных органов;

б) обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;

в) повышение прозрачности деятельности силовых структур;

г) содействие развитию конструктивного диалога бизнеса и власти.

Платформа была запущена в эксплуатацию 19 ноября 2019 года. Подача обращений доступна предпринимателям и их представителям из всех субъектов Российской Федерации по электронному адресу: www.ЗАБИЗНЕС.РФ.