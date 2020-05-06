Акция «Сад памяти» проходит у объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

В Дагестане мероприятие состоялось у подножия знаменитой цитадели Нарын-Кала. На протяжении многих веков она защищала местных жителей от нападения врагов и стала символом стойкости и силы духа.

Победную неделю акции «Сад памяти» открывает республика Дагестан. Международная акция добралась до Дербента, расположенного меж Каспийского моря и предгорья Кавказа. Сегодня, пятого мая, «Сад памяти» разбили у подножия знаменитой дербентской цитадели Нарын-Кала, на протяжении многих веков защищавшей жителей Дербента от нападения врагов и ставшей символом стойкости и силы духа. В память о своих героях здесь высадили 30 сосен.

«Дагестан стал особым регионом акции «Сад памяти», - отмечают организаторы акции. Когда мы столкнулись с введением режима изоляции, местные жители наиболее активно поддержали нашу инициативу #СадПамятиДома. Деятели культуры, школьники массово сажали деревья у себя на участках, мастерили поделки в виде деревьев, пели песни, искренне посвящая их своим героям».

В Дагестане не понаслышке знают, что единство и сплочённость народов страны стало одним из решающих факторов Великой Победы. Только за первые четыре дня войны от местных жителей поступило 3350 заявлений (в том числе 677 — от женщин) с просьбой взять их добровольцами на фронт. Всего за годы Великой Отечественной войны из Дагестана на фронт ушло 180 тысяч человек, более половины из них так и не вернулись домой. Осенью 1942 года в Дагестане из добровольцев-горцев был сформирован и в середине октября отправлен на фронт кавалерийский эскадрон Кара Караева, прошедший славный боевой путь от Моздока до Берлина. Тогда же свыше 800 девушек-добровольцев были зачислены в 744-й зенитно-артиллерийский полк.

«Мы не можем забывать о подвиге тех, кто отдал жизнь ради нас, ради нашего поколения. Этим мероприятием мы отдаём дань памяти нашим героям», - говорит представитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Дербенте Захир Шихрайгимов.

Отметим, мероприятие проходило с соблюдением всех правил безопасности, при минимальном количестве участников. Жители Дагестана также продолжают вносить вклад в инициативу #СадПамятиДома. Только в Инстаграм по данному хештегу уже можно найти более десяти тысяч публикаций. Среди участников немало знаменитостей, в том числе Полина Гагарина, Олег Газманов, Анита Цой, Наташа Королёва, Алла Духова, Наталья Подольская, Вячеслав Манучаров, Эмин, Слава и др.

Напомним, «Сад памяти» - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология». Вся актуальная информация об акции на официальном сайте – садпамяти2020.рф.