ЗАМАНА - В Кайтагском районе активно ведутся весенне-полевые работы

В Кайтагском районе активно ведутся весенне-полевые работы

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06 мая, 2020. Среда 13:18
В Кайтагском районе активно ведутся весенне-полевые работы

Глава района Алим Темирбулатов отметил, что сельхоз работы в нынешних условиях являются одной из важнейших стратегических государственных задач. "От сегодняшней нашей слаженной работы зависит продовольственная безопасность района и Дагестана в целом", — подчеркнул глава.

В Кайтагском районе активно ведутся весенне-полевые работы
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Сегодня, как в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах, так и в СПК и ООО, на виноградниках полным ходом идут работы по формированию будущего урожая. Аграрии трудятся, соблюдая все меры предосторожности, используя средства защиты.

Во многих хозяйствах проведены ремонтные работы, обрезка кустов солнечных ягод, сухая подвязка кустов, вспашка междурядий, вынос лозы, прополка, полив, установка шпалер и т.д.

Агрооперации по выращиванию винограда хорошо проходят в КФХ «Зайнулабида Магомедова», КФХ «Ашуры Магомедовой», КФХ «Магома Магомедова» и во многих других.

Во всех садоводческих хозяйствах проведено опрыскивание деревьев против болезней и вредителей. По словам главного агронома отдела СХ администрации района Мурада Салаватова, работы в садах также проходят организованно с соблюдением всех мер предосторожности.

Земледельцами района проведена подкормка зерновых озимых культур на 3100 га, сейчас проводится весенний полив.

Земледельцы КФХ, ЛПХ, СПК и ООО заняты прополкой, боронованием, обработкой гербицидами озимых культур и другими работами. В районе общая площадь под посев озимых культур составляет 2050 га.

Продолжается яровой сев сельскохозяйственных культур. Запланированная общая площадь под них составляет 1750 га.

По данным отдела СХ, общая площадь ярового сева на сегодня составляет 1003 га., в том числе яровой ячмень — 100 га, кукуруза -195 га, картофель — 412 га, овощи — 180 га, бахча -108 га, люцерна — 8 га.

Работы по закладке яровых культур продолжаются.

 

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