В Кайтагском районе активно ведутся весенне-полевые работы

Глава района Алим Темирбулатов отметил, что сельхоз работы в нынешних условиях являются одной из важнейших стратегических государственных задач. "От сегодняшней нашей слаженной работы зависит продовольственная безопасность района и Дагестана в целом", — подчеркнул глава.

Сегодня, как в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах, так и в СПК и ООО, на виноградниках полным ходом идут работы по формированию будущего урожая. Аграрии трудятся, соблюдая все меры предосторожности, используя средства защиты.

⠀

Во многих хозяйствах проведены ремонтные работы, обрезка кустов солнечных ягод, сухая подвязка кустов, вспашка междурядий, вынос лозы, прополка, полив, установка шпалер и т.д.

⠀

Агрооперации по выращиванию винограда хорошо проходят в КФХ «Зайнулабида Магомедова», КФХ «Ашуры Магомедовой», КФХ «Магома Магомедова» и во многих других.

⠀

Во всех садоводческих хозяйствах проведено опрыскивание деревьев против болезней и вредителей. По словам главного агронома отдела СХ администрации района Мурада Салаватова, работы в садах также проходят организованно с соблюдением всех мер предосторожности.

⠀

Земледельцами района проведена подкормка зерновых озимых культур на 3100 га, сейчас проводится весенний полив.

⠀

Земледельцы КФХ, ЛПХ, СПК и ООО заняты прополкой, боронованием, обработкой гербицидами озимых культур и другими работами. В районе общая площадь под посев озимых культур составляет 2050 га.

⠀

Продолжается яровой сев сельскохозяйственных культур. Запланированная общая площадь под них составляет 1750 га.

⠀

По данным отдела СХ, общая площадь ярового сева на сегодня составляет 1003 га., в том числе яровой ячмень — 100 га, кукуруза -195 га, картофель — 412 га, овощи — 180 га, бахча -108 га, люцерна — 8 га.

Работы по закладке яровых культур продолжаются.