В Кизляре к новому водопроводу подключат 15 многоквартирных домов

Стоит отметить, что в этом году предусмотрено 415 млн.рублей на вторую очередь водозаборных сооружений и реконструкцию системы водоснабжения. В результате реализации программы «Мой Дагестан-моя вода» к концу 2020 года ожидается существенное улучшение условий подачи воды и сокращение объема ее утечки, а также снижение количества аварий на водопроводных сооружениях.

По объекту водозаборные сооружения (вторая очередь) запланировано бурение 10 артскважин, строительство накопителя на 2 тысячи кубометров и обустройство территории с возведением диспетчерской и других необходимых помещений. На реализацию программы направят порядка 170 млн.рублей.

По реконструкции системы водоснабжения будет произведена замена 26 км ветхих магистральных и водопроводных сетей. Кроме того, запланирована замена аварийного водовода, протяженностью 4,4 км и строительство двух накопителей. Также предусмотрена установка 3 систем обеззараживания воды. Объем средств направленных на реализацию проекта составит 245 млн.рублей.

Напомним, в рамках проекта «Мой Дагестан — моя вода» в 2019 году в Кизляре запустили в эксплуатацию пусковой комплекс, включающий в себя накопитель воды и насосную станцию. В декабре сдали два накопителя, каждый водоизмещением 1500 кубометров воды.

В 2019 году Кизляр освоил 113 миллионов рублей по программе. В целом, в минувшем году власти республики выделили рекордную сумму на развитие города – более 200 млн.рублей