ЗАМАНА - Сооружение водопроводных путей по проекту «Мой Дагестан – моя вода» завершается в Бабаюртовском районе

Сооружение водопроводных путей по проекту «Мой Дагестан – моя вода» завершается в Бабаюртовском районе

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06 мая, 2020. Среда 13:11
Сооружение водопроводных путей по проекту «Мой Дагестан – моя вода» завершается в Бабаюртовском районе

Строительство водопроводных путей практически завершено в районе, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

Сооружение водопроводных путей по проекту «Мой Дагестан – моя вода» завершается в Бабаюртовском районе
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 Данная деятельность состоялась по республиканскому приоритетному проекту «Мой Дагестан – моя вода».

 Руководитель участка, который отвечает за реализацию проекта «Мой Дагестан – моя вода» в районе Магомедрасул Султаналиев пояснил, что на сегодняшний день практически 90 процентов работ сделано.

 Более 13 км пластмассовых труб зарыты в землю. Протяженность участка от реки Акташ до Бабаюрта составляет более 13 км.

 «Я в принципе могу принять воду. Осталось сделать несколько колодцев в тех местах, где осуществляется врезка для населенного пункта. В целом большая часть работ уже проделана», – заявил он.

 Султаналиев добавил, что из-за данной ситуации с режимом самоизоляции и в связи с коронавирусной инфекцией в регионе были большие задержки. «Не работали бетонные заводы, все пришлось делать вручную, даже приходилось ждать машины из столицы республики по несколько дней. Несмотря на все казусные моменты из-за пандемии, все работы доведены до своего логического завершения», – заметил он.  

 Исполняющий обязанности главы Бабаюртовского района Даниял Исламов подчеркнул, что проект исполняется в рамках республиканской программы «Мой Дагестан – моя вода» и направлен на обеспечение чистой питьевой водой нескольких населенных пунктов района, в том числе и самого Бабаюрта.

 Отметим, что в 2019 году впервые из собственных доходов республиканского бюджета Республики Дагестан были выделены значительные средства – более 1,7 миллиарда рублей – на обеспечение качественного водоснабжения в муниципалитетах Республики Дагестан.

 Данные средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения. В целом будет построено и реконструировано свыше 400 км водопроводных систем. Данная работа позволит полностью изменить качество водообеспечения в 50 населенных пунктах, в том числе и в Бабаюртовском районе.

 

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