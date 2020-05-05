Владимир Васильев призвал глав районов и городов активизировать работу на местах

Заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан под руководством Главы региона Владимира Васильева прошло 4 мая в здании Дома Правительства.

Глава РД в первую очередь отметил, что благодаря работе федерального штаба, федеральной координационной группы, которая по поручению Президента сформирована под председательством Сергея Собянина, удалось выстроить общую систему противодействия COVID-19.

Владимир Васильев подчеркнул, что теперь стоит задача – развернуть еще около 3-х тысяч коек, но при этом из них нужно обеспечить кислородом 10%.

Вместе с тем руководитель региона отметил, что нужно создавать койки и для тех, кто страдает серьезными заболеваниями независимо от такой обстановки.

Владимир Васильев обратился к главам районов и призвал: «Найдите себя в этом процессе. У вас есть свои резервы, что-то уже готовое, что-то нет, где-то нужны кровати, койки, матрасы. Мы должны организовать заказы нашему производству, исходя из того, что вы заявите: когда, сколько и чего у вас будет востребовано. Это очень важно. На каждые 100 мест приблизительно надо иметь 150 человек персонала».

Отметив, что, по словам Председателя Правительства РД Артёма Здунова, готовятся 1322 врача, Владимир Васильев поручил главам МО и ГО рассмотреть также возможность привлечения к работе тех, кто готов вернуться в трудной ситуации поработать врачом на разных уровнях. Это, как указал руководитель региона, хорошая перспектива для дальнейшей работы.

Глава РД также сообщил о производстве, на которое сейчас приглашены волонтеры с перспективой, что некоторые из них в дальнейшем станут штатными работниками. Такой подход, Владимир Васильев оценил, как правильный.

Руководитель республики настоятельно рекомендовал главам МО и ГО проанализировать состояние промышленных объектов на их территории, если объект перестал работать, выезжать на место и выяснять причины, по возможности запускать их. Главы также должны докладывать о количестве созданных в этот период рабочих мест, произведенных масок, костюмов, средств индивидуальной защиты, и так далее.

Кроме того, Владимир Васильев поручил Председателю Правительства РД взять на контроль планирование по производству масок. Также премьеру поручено выполнять мониторинг количества созданных рабочих мест по муниципалитетам.

Особое внимание Владимир Васильев уделил важности создания всех необходимых условий работы для медперсонала, в том числе достаточного количества коек, подбор кадров. Вместе с тем, как отметил Глава РД, медперсонал нужно максимально обезопасить от болезни, а также создать условия и для работы, и для комфортного отдыха.

В свою очередь главы городов и районов проинформировали о ситуации на местах и принимаемых мерах, а также доложили об имеющихся дополнительных резервах средств индивидуальной защиты, обеззараживающих средств, которые в дальнейшем будут перераспределены другим районам и городам, где наблюдается нехватка.

В ВКС также приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, председатель Комитета Народного Собрания РД по здравоохранению, Висампаша Ханалиев, вице-премьеры, министры, председатели комитетов, руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов, главы городских округов и муниципальных районов и другие.