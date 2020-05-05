ЗАМАНА - В зоне риска — до конца карантина

В зоне риска — до конца карантина

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05 мая, 2020. Вторник 16:40
В зоне риска — до конца карантина

В рамках проекта #Мывместе сетевое издание "Лезги газет" рассказало о замечательной женщине и настоящем профессионале, верной клятве Гиппократа, Караевой Наиде Гаджиевне.

В зоне риска — до конца карантина
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Наида Гаджиевна — врач невролог высшей категории. С 1999 года работает врачом, 20 лет на службе!

С 4 апреля, буквально с первых дней перепрофилирования инфекционного отделения Сергокалинской ЦРБ под COVID-19, работает в госпитале не уходя домой. Позади уже много смен в защитных костюмах, с тяжёлыми пациентами. Работы много, условия непростые…

22 апреля Наида Гаджиевна вновь заступила в приемное отделение Сергокалинской ЦРБ на круглосуточное дежурство. Здесь в зоне риска она будет находится уже до конца карантина.

 

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