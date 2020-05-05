"Эпидемия", "пандемия", "карантин" и другие слова, которые мы слышим в последний месяц, инстинктивно заставляют людей разобщаться, отделяться друг от друга. В реальности же возникшая сложная ситуация по всему миру объединила общественные и добровольческие организации, как всероссийские, так и республиканские.

21 марта всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) и Общероссийский народный фронт запустили всероссийскую акцию #МыВместе и открыли горячую линию адресной поддержки пожилых людей. Для оказания помощи наиболее уязвимым людям в сложившейся эпидемиологической обстановке по всей стране сразу развернулись волонтерские штабы. С каждым днем к акции стали присоединяться все больше людей. Сегодня в волонтерских региональных штабах работают более 59 тыс. добровольцев, среди которых и волонтеры-медики города Каспийска.

По словам руководителя каспийского штаба волонтеров-медиков, заместителя директора по воспитательной работе Каспийского медицинского училища им. Азиза Алиева Альборуевой Ольги Николаевны, штаб волонтеров-медиков был организован 20 марта для помощи пожилым людям в период пандемии Covid-19 на территории города Каспийска. В состав штаба входит около 50 студентов-медиков.

«Наша работа заключается в безвозмездном оказании помощи нуждающимся гражданам, вдовам Великой Отечественной войны, инвалидам города Каспийска. Мы помогаем в проведении противоэпидемических мероприятий распространения Covid-19, осуществляем необходимую помощь Каспийской ЦГБ, поликлинике города Каспийска, городскому молодежному центру. Волонтеры обзванивают граждан старше 65 лет и узнают о состоянии их здоровья.

Наш штаб также занимается изготовлением медицинских масок для граждан города Каспийска, совместно с ЦГБ г. Каспийска 1 апреля провели масштабную профилактическую акцию-оповещение жителей г. Каспийска по громкоговорителю о мерах профилактики в связи распространением коронавирусной инфекции. Очень много людей звонят в Москву на горячую линию 8-800-200-34-11, делают заявку на лекарства, продуктовые наборы, на оплату ЖКХ и тд. Заявки по городу Каспийск из Москвы поступают к нам.

Организатор нашего волонтерского штаба - директор медицинского училища города Каспийска Омарова Асият Джамалудиновна организовала транспорт, горячие обеды и бесплатные продуктовые наборы. Мы выезжаем по всему городу, а также в район дач и пригород, развозим бесплатные продуктовые наборы, лекарства, медикаменты, оплачиваем ЖКХ и Интернет. У нас есть выездная бригада волонтеров, и волонтеры, которые сидят в центре и принимают звонки. Где-то 350-370 звонков мы уже отработали.

Также у нас есть список вдов ветеранов Великой Отечественной войны, которым относим продукты и горячее питание. Очень много семей многодетных и малообеспеченных. Именно они особенно нуждаются в бесплатном наборе продуктов. Наши люди в основном на рынке сидят. Рынки, магазины закрыли, два завода стоят. Люди сидят дома, понимаете?

На день медиков мы ходили поздравлять наших коллег на Станцию скорой помощи города Каспийска. Мы видим, как работают наши коллеги, и хочу выразить им большую благодарность и сказать спасибо.

И еще, хочу сказать вам, я удивилась, увидев, что наши дети, не боясь ничего, идут помогать людям. Мы стараемся проявлять в наших студентах любовь к профессии, милосердие, сострадание. Но в них уже это заложено. Они сами рвутся помогать и вносят свои предложения по улучшению качества нашей работы и охвата большего количества населения для оказания помощи.

Волонтерский штаб студентов-медиков города Каспийска очень активно сотрудничает с Региональным отделением Российского Красного Креста и другими волонтерскими отрядами республики. Проводим совместные мероприятия, вместе выезжаем к многодетным и малообеспеченным семьям. Красный Крест очень выручил нас противочумными костюмами. А федеральный штаб нам предоставил маски, перчатки, физрастворы. Мы всем обеспечены. Риск заразиться от населения минимальный»,

- рассказала Ольга Николаевна сетевому изданию "Зори Табасарана" о проводимой штабом работе.