ЗАМАНА - Врачи — герои нашего времени! Перформанс фанатов «Спартака»

Врачи — герои нашего времени! Перформанс фанатов «Спартака»

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05 мая, 2020. Вторник 16:38
Врачи — герои нашего времени! Перформанс фанатов «Спартака»

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group провело акцию на стадионе Академии красно-белых в Сокольниках.

— Мировая пандемия навсегда изменила жизнь на Земле, — говорится в заявлении Supporters Group. — Она сломала все привычные устои существования. Заставила людей иначе смотреть друга на друга, поменяла приоритеты, напомнила о хрупкости человеческой жизни и о том, что здоровье бесценно. Каждую минуту во всех уголках мира миллионы медиков, забыв о сне, еде и отдыхе, сражаются за каждого из нас. Врачи, словно ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным, невидимым врагом, и они не остановятся, несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день, — ведь вирус не щадит никого. ⠀ Врачи! Медсестры! Фельдшеры бригад скорой помощи! Сотрудники лабораторий! Вы — герои нашего времени! ⠀ Мы посвящаем этот перформанс на пустом стадионе в спартаковской Академии вам и преклоняемся перед вашим трудом. Мы благодарим вас за каждую смену, каждый час на боевом посту, каждую минуту, проведенную в реанимационном блоке, рядом с пациентами!

ФК «Спартак-Москва» присоединяется к акции Supporters Group и выражает благодарность миллионам врачей, отдающих все силы и рискующих собственным здоровьем ради того, чтобы пандемия как можно скорее ушла в прошлое!

 

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