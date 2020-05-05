Врачи — герои нашего времени! Перформанс фанатов «Спартака»

— Мировая пандемия навсегда изменила жизнь на Земле, — говорится в заявлении Supporters Group. — Она сломала все привычные устои существования. Заставила людей иначе смотреть друга на друга, поменяла приоритеты, напомнила о хрупкости человеческой жизни и о том, что здоровье бесценно. Каждую минуту во всех уголках мира миллионы медиков, забыв о сне, еде и отдыхе, сражаются за каждого из нас. Врачи, словно ангелы-хранители, оберегая нас, вышли на фронт сражения с коварным, невидимым врагом, и они не остановятся, несмотря на смертельную опасность и потери, которые несут каждый день, — ведь вирус не щадит никого. ⠀ Врачи! Медсестры! Фельдшеры бригад скорой помощи! Сотрудники лабораторий! Вы — герои нашего времени! ⠀ Мы посвящаем этот перформанс на пустом стадионе в спартаковской Академии вам и преклоняемся перед вашим трудом. Мы благодарим вас за каждую смену, каждый час на боевом посту, каждую минуту, проведенную в реанимационном блоке, рядом с пациентами!



ФК «Спартак-Москва» присоединяется к акции Supporters Group и выражает благодарность миллионам врачей, отдающих все силы и рискующих собственным здоровьем ради того, чтобы пандемия как можно скорее ушла в прошлое!