Глава Хунзахского района рассказал еще об одном достойном враче

Олег Магомедович – врач-невропатолог, реаниматолог, остеопат. В период эпидемии коронавируса он делится своим опытом с районными врачами и в свою очередь перенимает их опыт себе, изо всех сил стараясь минимизировать количество больных и заразившихся. «Нынешние условия работы чрезвычайно тяжелые. Врачи работают на износ, дежурят каждый по 4 часа, лишены возможности видеть своих родных и близких. По другую сторону этой ситуации – безответственные граждане, которые пренебрегают правилами самоизоляции и подвергают опасности себя и своих родных», – отмечает Дибиргаджиев. «Профессия врача всегда была особенно ценной и благородной, а сейчас они герои, которые самоотверженно борются с врагом известным как COVID-19. И единственное, чем мы можем им помочь, – это самоизоляция и соблюдение правил гигиены», – подчеркнул глава Хунзахского района.