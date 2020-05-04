Владимир Васильев осмотрел Республиканскую больницу восстановительного лечения, перепрофилированную для пациентов с COVID-19

Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 1 мая, посетил Республиканскую больницу восстановительного лечения, где ознакомился с условиями, созданными для лечения пациентов с коронавирусом. Сопровождал руководителя региона министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, а ознакомил с ситуацией и ответил на все возникающие вопросы и.о. главного врача Нурмагомед Загайлов.

Всего в медицинском учреждении перепрофилировано 136 коек для пациентов с COVID-19 с неинвазивными аппаратами ИВЛ и с инвазивными. Немаловажно, что медицинские клапаны для аппаратов ИВЛ изготовлены на дагестанском заводе «Дагдизель». Также имеются мониторы для отслеживания динамики состояния больных. На базе Республиканской больницы восстановительного лечения созданы все условия для приема пациентов с коронавирусом. В больнице задействованы и специалисты, прошедшие переобучение, ординаторы. Как и в остальных больницах, врачи будут здесь и работать, и жить. Условия для этого есть. Медперсонал полностью оснащён всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты – спецкостюмы, маски, очки, перчатки есть в нужном количестве. Средства защиты есть как китайского производства, так и произведенные в Дагестане. Производство средств защиты налажено во многих районах и городах республики. Кизлярский завод КЭМЗ запустил производство медицинских масок.

Глава ознакомился с условиями, созданными в больнице, пообщался с медперсоналом, убедился в том, что в больнице имеется все необходимое для лечения больных, а также посетил склад, где располагается резерв средств индивидуальной защиты. И.о.главного врача сообщил, что имеющиеся в наличии противочумные костюмы изготавливаются в городах Хасавюрте и Избербаше. Врачи в беседе с руководителем региона отметили оптимальное сочетание практичности и удобства в ношении средств, произведенных в регионе.

Глава Дагестана поинтересовался, когда больница будет готова к приёму пациентов. Нурмагомед Загайлов заверил, что уже с сегодняшнего дня. Всё необходимое для этого есть.

На сегодняшний день республика располагает 1556 койками под COVID-19, 545 койками с кислородной поддержкой (без ИВЛ) и 544 койками с ИВЛ – все цифры соответствуют нормативам. Дополнительно сформирован резерв для развертывания дополнительных коек для больных – это более 963 единиц.

На особом контроле находится вопрос обеспеченности лекарственными препаратами, на эти цели из резервного фонда республики дополнительно выделено 233 млн рублей. Для обеспечения бесперебойной закупки необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования также в резервном фонде Правительства РД предусмотрено 375 млн рублей. На средства из резервного фонда Правительства РД закуплена крупная партия индивидуальных средств защиты. Все они сегодня и завтра отправляются во все без исключения медицинские организации Дагестана. В скором времени ожидается вторая поставка средств индивидуальной защиты, закупленных МЧС РД.