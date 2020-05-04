Стартовал новый этап Всероссийского конкурса «Большая перемена»

30 апреля открылся доступ к новому этапу Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится с 28 марта при поддержке Минпросвещения России.

Участие в нём принимают уже более 120 тысяч школьников 8–10-х классов. Дистанционный этап проходит на сайте «БольшаяПеремена.онлайн».

Новый этап конкурса носит название «Представь себя». Участникам предстоит рассказать о своих интересах, качествах и сильных сторонах. Задание состоит из двух частей: короткого эссе с обоснованием, почему конкурсант выбрал тот или иной вызов из девяти предложенных, и самопрезентации. Формат выполнения презентации ограничивается исключительно фантазией самого школьника.

Этап «Представь себя» открывается участникам после прохождения трёх предыдущих тестов.

31 марта стартовал «Твой код» – первый из трёх тестов дистанционного этапа. Он помогает определить личностные особенности и черты характера человека, зоны комфорта и сильные качества для разных видов деятельности. Начало второго этапа «Твой вектор» состоялось 6 апреля. Тестирование позволило выявить предпочитаемые виды деятельности для дальнейшего профессионального развития. 14 апреля был открыт доступ к третьему этапу тестирования. В нём ребята должны были выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны. В основе этого теста лежит система онлайн-тренажёра «Примерочная профессий», который был запущен на форуме «ПроеКТОриЯ» в ноябре 2019 года.

Справочно

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В запуске проекта 28 марта принял участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Цель Всероссийского конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады.

300 победителей среди учеников 10-х классов получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, а также до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Приз для 300 учеников 8–9-х классов составит 200 тысяч рублей – они смогут потратить эти деньги на обучение в учреждениях среднего профессионального образования или на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) будут награждены путёвками в Международный детский центр «Артек».

Топ-20 школ получат финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Организаторы конкурса – АНО «Россия – страна возможностей, портал «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» – Mail.ru Group и Сбербанк России. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.