ЗАМАНА - Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки

Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки

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01 мая, 2020. Пятница 21:16
Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки

Сегодня премьер-министр РД Артем Здунов провел заседание оперативного штаба в режиме ВКС, в ходе которого были рассмотрены меры господдержки системообразующих предприятий и малого и среднего предпринимательства.

Правительство Дагестана уточнило адресатов господдержки
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 В Перечень системообразующих предприятий по решению Оперштаба вошли 116 организаций в 8 отраслевых направлениях.

Из 37254 работников, занятых на системообразующих организациях республики, работает 32018 человек, высвобождено - 140.

В агропромышленной отрасли в Перечень вошли 29 предприятий. На системообразующих организациях отрасли занято 3,8 тыс. человек, работу возобновили 3,2 тыс. человек. С началом весенне-полевых работ здесь наблюдается рост числа занятых.

Системообразующие организации сфер ТЭК и ЖКХ функционируют в обычном режиме.

8 предприятий вошли в Перечень по линии промышленности. Количество их работников составляет 5,6 тыс. человек, из них порядка 4,3 тыс. человек возобновили работу, высвобожденных нет.

Был обсужден и ход мониторинга системообразующих предприятий в сферах транспорта, связи, строительства и дорожного хозяйства, торговли, здравоохранения.

Отмечалось, что за истекший период 2020 года АО «Дагагроснаб» оформлено договоров с АО «Росагролизинг» и поставлено аграриям республики сельхоз техники на 44 млн рублей. помимо этого, в стадии оформления находятся договоры на 9,5 млн рублей.

В республику до конца года по федеральному лизингу планируется поставка сельскохозяйственную техники на 150 млн рублей.

 

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