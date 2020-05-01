Хаджимурад Магомедов: «Режим самоизоляции спасает жизни людей»

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов выступил с очередным обращением к землякам в связи с ситуацией с COVID-19.

«Уважаемые гумбетовцы! Как мы знаем, весь мир столкнулся с новой угрозой – пандемией COVID-19. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции погибли более двухсот тысяч человек, COVID-19 заразились свыше трех миллионов жителей нашей планеты.

Мировой опыт показывает, что наиболее действенное средство против распространения вируса – соблюдение режима самоизоляции, разрыв цепочек заражения этим опасным заболеванием.

Президент России Владимир Владимирович Путин в своем очередном обращении к народу отметил: «Борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна».

Понимаю, что мы все переживаем нелегкие времена. Однако, мы обязаны выстоять. Иначе себе этого не простим. Будем достойны наших мужественных предков, которые с честью прошли через еще более сложные испытания! Приближается День Победы, который ковали миллионы граждан нашей страны. Воины Великой Отечественной войны боролись за жизнь, человечность и добро, против зла, насилия и гнета. Чтобы быть верными памяти героев, освободивших мир от фашизма, нам нужно быть ответственными за судьбы людей, минимизировать контакты в условиях пандемии, соблюдать режим самоизоляции, без острой необходимости не выходить из дома, соблюдать все рекомендации специалистов.

На два теста по COVID-19 жителей Гумбетовского района получен первичный положительный результат, больные размещены в инфекционном отделении Гумбетовской ЦРБ. Окончательный диагноз будет определен в ближайшие дни. Учитывая тот факт, что пик COVID-19 в стране, и в частности в Дагестане, не пройден, призываю всех быть предельно осторожными, использовать средства индивидуальной защиты, исполнять предписания врачей.

Нам необходимо пройти эти временные трудности, сохранив жизнь и здоровье жителей района, так как нет ничего ценнее. Необходимо помочь медицинским работникам, представителям правоохранительных органов, МЧС и других структур в борьбе против вируса. В районе проходят благотворительные акции, нуждающимся доставляют продуктовые наборы и другую гуманитарную помощь. Мы с честью, совместными силами пройдем выпавшие на нашу долю испытания», – сказано в обращении главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова.