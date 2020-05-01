Волонтеры-медики: «Мы работаем ради вас, оставайтесь дома»

– Анализ принимаемых в регионе ограничительных мер показал, что большинство граждан разумно относятся к рекомендациям главного санитарного врача и министерства здравоохранения, – отметил Игорь Васильев. – Сейчас нужно уделить особое внимание гражданам пожилого возраста. Они, как никто другой, нуждаются в нашей поддержке. По инициативе главы региона еще в марте при Кировском ГМУ была организована работа Штаба помощи пожилым людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры-медики каждый день доставляют не только продукты и лекарства, но и помогают оплачивать счета по ЖКХ и развозят продуктовые наборы представителям старшего поколения. – Мы работаем каждый день. Принимаем заявки, выстраиваем логистику передвижений, консультируем и обучаем новых волонтеров. Каждый день мы выезжаем на 50-70 заявок. Волонтеры, а их уже около 400 по всей Кировской области, настроены героически, некоторые готовы помогать и в штабе, и на выездах. Мы работаем ради старшего поколения, чтобы пожилые люди сидели дома, ведь все необходимое мы им доставляем прямо к двери квартиры, – поделилась руководитель кировского отделения всероссийской организации «Волонтеры-медики» Екатерина Федяшина. Напомним, что каждый доброволец проходит строгий инструктаж: в квартиру не заходить, поставить пакеты с продуктами и отойти на 2 метра, у каждого перчатки, маски и антисептики. Заявки принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. Среди пожилых людей есть те, кто пользуется помощью штаба каждую неделю. Так 89- летний Серафим Александрович любит заказывать молоко, печенье и шоколадные конфеты. – Я сам сирота, детдомовец. Работал испытателем авиационной техники на заводе «Лепсе», во времена войны выпускали более 5000 самолетов в год. После тоже трудились в три смены, отдохнуть некогда было. Любили ходить на демонстрации 1 мая. А сейчас даже из дома выходить не советуют. Хорошо, что волонтеры есть, помогают. Очень рад их видеть каждый раз, такие красивые, аккуратные. Спасибо вам от всего сердца, – поделился Серафим Александрович. 3 мая кировскому региональному отделению всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» исполняется 4 года. Помимо организации работы Штаба помощи пожилым людям в условиях распространения коронавирусной инфекции, волонтеры-медики оказывают помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа жизни, ведут профориентационную работу среди школьников. Движение работает в тесной связи с министерством здравоохранения Кировской области. – Волонтеры-медики активно участвуют в развитии здравоохранения региона. С февраля 2019 года они стали участниками пилотного проекта «Дружины здоровья», который реализуется в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». За год реализации проекта 680 волонтеров совместно с социальной службой осуществили 187 выездов в 27 районов области и охватили акцией более 64 тысяч жителей. Эти цифры доказывают важность развития специализированного волонтерства в регионе, – подчеркнул министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, волонтёры-медики – надежный кадровый резерв региона. – Сейчас на них возложена важнейшая задача – забота о пожилых людях и помощь медицинским работникам в период распространения COVID-19. Эти ребята – будущее нашего регионального здравоохранения, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.