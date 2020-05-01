Режим самоизоляции ужесточат на майские праздники в Северном Дагестане

Межмуниципальное совещание по координации действий по усилению ограничений на майские праздники из-за коронавируса состоялось 30 апреля в мэрии Кизляра. Как почеркнул Александр Шувалов, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса должны быть усилены не только на территории города, но и в соседних районах. Он напомнил об отмене пропусков в связи со злоупотреблениями. То же самое, следует сделать и в Кизлярском районе, сказал Шувалов, обращаясь к врио главы Кизлярского района Исе Рамазанову. Представители отделов полиции города и района заявили о многочисленных фактах нарушения режима самоизоляции со стороны жителей города и района. Мэр города потребовал пересмотреть порядок оформления и выдачи пропусков и справок жителям района. Он призвал еще сильнее ограничить круг лиц для передвижения по городу. «Мы уже имеем всплеск инфицированных по северной зоне. Городская больница переполнена и уже развернули 40 коек в поликлинике. Такая же картина и по району, где развернули больше 100 коек. Это говорить о том, что мы подошли к пику, и чтобы не было дальнейшего роста и второй волны, следует незамедлительно ужесточить меры по ограничению», — сказал Шувалов. Врио главы района Рамазанов заявил о планируемом ужесточении режима самоизоляции и введении новых ограничений в преддверии майских праздников. Так, по его словам, главам поселковых администраций будет рекомендовано выдавать пропуски ограниченному количеству лиц, которые получат право выезжать за пределы района для приобретения медикаментов и в других экстренных случаях. Ограничения, как он заверил, не будут касаться только производителей сельхозпродукции (молока, сыра, мяса прочей продукции).

Как отметил Рамазанов, будут обращения к жителям района с тем, чтобы они провели праздники в режиме максимальной самоизоляции. По его мнению, только при таких мерах удастся улучшить эпидситуацию, которая ухудшается с каждым днем.

Только за последние несколько дней количество госпитализированных с пневмонией в районе превысило 100 человек.

Мэр Кизляра призвал представителей правоохранительных органов строже следить за соблюдением режима самоизоляции и наказывать тех, кто самовольно убирает с дорог ограничительные ограждения. По его словам, поездка в личных целях не должна быть продолжительной.

Как отметил Шувалов, с 1 по 11 мая работающие граждане обязаны предоставлять справку от работодателя для передвижения. Также необходим документ, удостоверяющий личность.

Режим самоизоляции продлен до 11 мая.