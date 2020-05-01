Владимир Васильев: "Наша задача - бороться за каждого человека"

Глава Дагестана Владимир Васильев, сегодня, 30 апреля, в режиме видеоконференцсвязи, провёл заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований.

Обращаясь к участникам совещания, Владимир Васильев обратил внимание глав МО на слова Президента РФ Владимира Путина, что во время продления режима самоизоляции до 11 мая включительно, руководители районов и городов должны быть на своих местах. При этом констатировано, что в отличии от начала самоизоляции, всё больше дагестанцев осознают с какой сильной угрозой в лице коронавируса мы столкнулись.

В этой связи руководитель региона отметил, что главы МО должны максимально использовать дополнительные нерабочие дни, чтобы не допустить всплеска заболеваемости. Владимир Васильев с удовлетворением отметил, что задачи федерального центра по развёртыванию дополнительных коечных мест, с обеспечением необходимого медицинского оборудования были в Дагестане выполнены.

Далее о принимаемых мерах на местах доложили главы города Хасавюрта, Унцукульского, Кумторкалинского, Кулинского и Кайтагского районов.

В частности, была поднята такая проблема, как разделение больных по степени тяжести. Бывают случаи, когда человек уже не тяжёлый, но восстановление проходит медленно и полностью здоровым его тоже назвать нельзя. Владимир Васильев назвал вопрос очень важным. "Мы должны бороться за каждого человека. У нас люди активные, работящие, но если их выписывать раньше времени, то они могут получить осложнения. За этим надо следить", - подчеркнул Глава Дагестана.

На обсуждение был также вынесен вопрос строительства, посевной кампании и в общем сельскохозяйственных работ.

"Мы не останавливали строительные и сельскохозяйственные работы. Если селяне трудятся в поле с соблюдением правил, то нет необходимости их останавливать. Мы должны думать не только о сегодняшнем дне, но и чем будем жить завтра. Президент России передал нам определённые полномочия, я их передаю вам. Вам нужно принять правильные и взвешенные решения. Если же у вас будут сомнения, опасения, немедленно реагируйте, будем включаться в процесс", - подчеркнул Владимир Васильев.

Далее, о проводимой работе проинформировал заместитель министра внутренних дел по РД – начальник полиции Дмитрий Гутыря. В рамках мероприятия были заслушаны доклады министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова и руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД Николая Павлова.

Председатель Правительства РД Артём Здунов затронул тему создания в качестве резервного плана дополнительных коечных мест. Он настоятельно рекомендовал использовать текущий режим самоизоляции и провести анализ мест, где в случае необходимости можно оперативно развернуть коечные места: учреждения социальной защиты (с коечным фондом), санатории, пансионаты и другие помещения, пригодные для быстрого перепрофилирования в лечебные учреждения или отделения.

Артём Здунов также обратил внимание глав МО, что требуется оценка и таких параметров как расходные материалы, медицинское оборудование и другие инфраструктурные решения для превращения помещений в место, где можно полноценно оказывать необходимые медицинские услуги.

Коротко, о проводимой работе доложил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагомедов.

Подводя итоги обсуждения, Глава Дагестана, в частности, сказал, что по результатам работы закладывается их авторитет на будущее, так как все будут помнить кто и как руководил районом в такое трудное время. Владимир Васильев напомнил, что все работают в круглосуточном режиме и каждый человек на счету, а значит необходимо тщательно соблюдать все гигиенические нормы, проводить дезинфекцию помещений и беречь своё здоровье.