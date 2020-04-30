ЗАМАНА - Оперативный штаб Минтруда РД провел заседание по оказанию помощи населению

Оперативный штаб Минтруда РД провел заседание по оказанию помощи населению

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30 апреля, 2020. Четверг 17:37
Оперативный штаб Минтруда РД провел заседание по оказанию помощи населению

В Махачкале, 30 апреля прошло заседание оперативного штаба Министерства труда и социального развития Республики Дагестан по оказанию помощи нуждающимся гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе РМЦЗ «Успех» при Минтруде РД.

Оперативный штаб Минтруда РД провел заседание по оказанию помощи населению
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Мероприятие проходило под руководством помощника министра Джабраила Дайзиева и была посвящена обсуждению вопросов социальной поддержки малоимущих семей, а также формированию единого списка нуждающихся граждан. В нем приняли участие директор РМЦЗ «Успех» при Минтруде РД Тамерлан Буганов, представитель ассоциации благотворительных фондов Тимур Гаджижараев, руководитель фонда «Надежда» Мурад Керимов, фонда «Чистое Сердце» Меседу Садрудинова и другие.

Как отметили в штабе, на 30 апреля в колл-центр Минтруда РД поступило свыше 17 тысяч звонков и обращений дагестанцев, и их количество постоянно нарастает.

Открывая заседание, помощник министра Джабраил Дайзиев проинформировал собравшихся о сложившейся в республике ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также, он напомнил об Указе Главы республики Владимира Васильева «О введении режима повышенной готовности на территории РД», и что необходимо продолжить нашу работу в рамках действующих нормативов.

«Сегодня в республике функционируют рабочие группы, бригады волонтеров, штабы при министерствах и ведомствах, и в этой связи нужна согласованность действий и общая координация проводимой работы», — отметил Дайзиев.

Выступившие участники заседания подчеркивали, что в оперативный штаб входят представители благотворительных фондов, а оказываемая помощь формируется за счет пожертвований и негосударственной поддержки гуманитарной деятельности.

В завершение заседания, помощник министра подчеркнул, что проводимые мероприятия необходимо усилить в праздничные дни и обратился к членам оперативного штаба, чтобы сотрудники и волонтеры продолжали призывать население к соблюдению мер профилактики и самоизоляции, поскольку, на сегодняшний день это самое эффективное средство защиты от коронавируса.

 

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