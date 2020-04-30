Владимир Васильев провёл совещание в режиме ВКС

29 апреля Глава Дагестана Владимир Васильев провёл совещание в режиме ВКС, в ходе которого была рассмотрена эпидемиологическая обстановка в регионе.

Владимир Васильев напомнил об обращении Президента РФ Владимира Путина по этим же вопросам, с обозначением даты продления режима самоизоляции до 11 мая включительно.

Но здесь руководитель региона отметил, что в период праздничных, выходных дней главы МО и ГО должны находиться на своих рабочих местах.

Более точную информацию по заражению COVID-19 в Дагестане дал глава Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

Он назвал конкретные цифры заболевших, отметив при этом 12 случаев заражения новым вирусом с летальным исходом. Также Николай Павлов разъяснил положение в медучреждениях региона, где на сегодняшний день лечение проходят свыше 1000 человек.

"В настоящее время с положительным результатом на COVID-19 госпитализировано 944 человека",- пояснил руководитель ведомства.

Далее были обсуждены вопросы, касающиеся соблюдения режима самоизоляции жителями Дагестана.

В рамках данного совещания выступили также заместитель МВД Дагестана-начальник полиции Дмитрий Гутыря, руководитель Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов и другие.

Участниками мероприятия стали многие официальные лица, в том числе Председатель Правительства РД Артём Здунов и Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов.