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Информация для работодателей о необходимости направить в Фонд соцстрахования РФ сведения о работниках для назначения пособий по больничным листам

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30 апреля, 2020. Четверг 13:33
Информация для работодателей о необходимости направить в Фонд соцстрахования РФ сведения о работниках для назначения пособий по больничным листам

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на территории Российской Федерации, в связи с принятием постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо:

  1. В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, Работодателю необходимо обеспечить соблюдение работниками карантинного режима и режима изоляции, обязать сотрудников не покидать места пребывания (дом, квартира).
  2. Проинформировать своих работников об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
  3. Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 20 апреля 1955 года и ранее), что на период изоляции (с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) им будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») без посещения медицинской организации.
  4. Начиная с 20 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение (филиал регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации страхователя (далее – Фонд) электронный реестр сведений**, необходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном порядке. Сведения о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся в соответствии с нижеприведенными «Особенностями формирования».*
  5. Для формирования реестра сведений и предоставления его в Фонд страхователь может использовать собственное доработанное программное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/eln.html.
  6. На основании направленного Работодателем электронного реестра в соответствии с положениями постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г.
    № 402, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия.
  7. Проинформировать работника о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведениях об электронном листке нетрудоспособности посредством Личного кабинета застрахованного лица, расположенного в сети «Интернет» по адресу: http://lk.fss.ru/recipient.
Информация для работодателей о необходимости направить в Фонд соцстрахования РФ сведения о работниках для назначения пособий по больничным листам
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