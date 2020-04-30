Информация для работодателей о необходимости направить в Фонд соцстрахования РФ сведения о работниках для назначения пособий по больничным листам

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на территории Российской Федерации, в связи с принятием постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо: