В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты.

Начиная обсуждение, Здунов отметил, что из резервного фонда регионального бюджета на закупку СИЗ были предоставлены средства МЧС Дагестана.

Он проинформировал, что приобретены 1 млн 132 тысяч медицинских масок с регистрационным удостоверением, 142 тысяч марлевых повязок, произведенных в Дагестане , более 16 тысяч л антисептиков, 100 тысяч перчаток. В ближайшее время, отметил Здунов, поступят респираторы, защитные костюмы и т. д.

Также премьер рассказал участникам, что в Дагестане начали шить защитные костюмы, а на АО «Дагдизель» производят детали для централизованной подачи кислорода к постели зараженного коронавирусом.

Говоря о закупке необходимых СИЗ, председатель правительства отметил, что деньги из бюджета на это выделяются в достаточном количестве и все покупается в срок.

«Все, что идет с некоторым запозданием - это общая ситуация, связанная с тем, что что-то еще не произведено… Это личная ответственность каждого из вас, прежде всего, МЧС - по выдаче и Минздрава - по распределению», - заявил он.

После Артем Здунов дал поручение своем заместителю Рамазану Джафарову проконтролировать и устранить ситуации, когда до больниц средства индивидуальной защиты не доходят в установленные сроки.

«На сегодняшний день отпущено: 109 700 медицинских масок, 20 600 флаконов дезинфекционных средств, 1618 защитных костюмов, 170 респираторов, 2495 комбинезонов, 1000 марлевых повязок, 310 тысяч пар бахил, 158 тысяч пар перчаток, 3 545 халатов, 150 кроватей и постельные принадлежности. В данный момент отгружают 395 тысяч медицинских масок и 225 тысяч дезинфекционных средств. Накануне в Дагестан поступили переданные меценатами 16 аппаратов искусственной вентиляции легких, которых распределили в Бабаюртовский, Акушинский и другие муниципалитеты, а также в стационары столицы республики», - сообщил участникам совещания министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в своем докладе.