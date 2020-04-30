ЗАМАНА - В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ

В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ

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30 апреля, 2020. Четверг 08:11
В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ

В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты. 

В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ
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 Начиная обсуждение, Здунов отметил, что из резервного фонда регионального бюджета на закупку СИЗ были предоставлены средства МЧС Дагестана.

Он проинформировал, что приобретены 1 млн 132 тысяч медицинских масок с регистрационным удостоверением, 142 тысяч марлевых повязок, произведенных в Дагестане , более 16 тысяч л антисептиков, 100 тысяч перчаток. В ближайшее время, отметил Здунов, поступят респираторы, защитные костюмы и т. д.

Также премьер рассказал участникам, что в Дагестане начали шить защитные костюмы, а на АО «Дагдизель» производят детали для централизованной подачи кислорода к постели зараженного коронавирусом.

Говоря о закупке необходимых СИЗ, председатель правительства отметил, что деньги из бюджета на это выделяются в достаточном количестве и все покупается в срок.

«Все, что идет с некоторым запозданием - это общая ситуация, связанная с тем, что что-то еще не произведено… Это личная ответственность каждого из вас, прежде всего, МЧС - по выдаче и Минздрава - по распределению», - заявил он.

После Артем Здунов дал поручение своем заместителю Рамазану Джафарову проконтролировать и устранить ситуации, когда до больниц средства индивидуальной защиты не доходят в установленные сроки.

«На сегодняшний день отпущено: 109 700 медицинских масок, 20 600 флаконов дезинфекционных средств, 1618 защитных костюмов, 170 респираторов, 2495 комбинезонов, 1000 марлевых повязок, 310 тысяч пар бахил, 158 тысяч пар перчаток, 3 545 халатов, 150 кроватей и постельные принадлежности. В данный момент отгружают 395 тысяч медицинских масок и 225 тысяч дезинфекционных средств. Накануне в Дагестан поступили переданные меценатами 16 аппаратов искусственной вентиляции легких, которых распределили в Бабаюртовский, Акушинский и другие муниципалитеты, а также в стационары столицы республики», - сообщил участникам совещания министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в своем докладе.

 

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