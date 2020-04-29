ЗАМАНА - Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Автор
29 апреля, 2020. Среда 15:47
Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, декан исторического факультета Дагестанского государственного педагогического университета Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию России.

Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию РФ
Информация

Одной из главных из них, по его мнению, является поправка в отношении русского языка как языка межнационального общения. Она также дает право устанавливать свои государственные языки, и все народы России получат возможность сохранить, изучать и развивать родной язык.

«В Дагестане на протяжении долгого времени собирались закрепить наши родные языки, и благодаря этой поправке у нас появилась такая возможность. Внесение такой нормы в Конституцию России дает нам право закрепить наши языки как государственные и поднять их статус. После принятия таких норм изучение национальных языков в школах республики станет обязательным. Также разработают специальные законы, которые помогут нам самим изучать свои родные языки», — отметил Асваров.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое ранее было назначено на 22 апреля, перенесено на неопределенный срок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. О новой дате выборов будет сообщено дополнительно.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top