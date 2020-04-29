Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Одной из главных из них, по его мнению, является поправка в отношении русского языка как языка межнационального общения. Она также дает право устанавливать свои государственные языки, и все народы России получат возможность сохранить, изучать и развивать родной язык.

«В Дагестане на протяжении долгого времени собирались закрепить наши родные языки, и благодаря этой поправке у нас появилась такая возможность. Внесение такой нормы в Конституцию России дает нам право закрепить наши языки как государственные и поднять их статус. После принятия таких норм изучение национальных языков в школах республики станет обязательным. Также разработают специальные законы, которые помогут нам самим изучать свои родные языки», — отметил Асваров.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое ранее было назначено на 22 апреля, перенесено на неопределенный срок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. О новой дате выборов будет сообщено дополнительно.