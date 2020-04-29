ЗАМАНА - Муртазали Рабаданов: "В период самоизоляции необходима собранность и дисциплина, о которых сказал Владимир Путин"

Муртазали Рабаданов: "В период самоизоляции необходима собранность и дисциплина, о которых сказал Владимир Путин"

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29 апреля, 2020. Среда 15:10
Муртазали Рабаданов: &quot;В период самоизоляции необходима собранность и дисциплина, о которых сказал Владимир Путин&quot;

Ректор Дагестанского государственного университета прокомментировал решение Владимира Путина о продлении режима самоизоляции.

Муртазали Рабаданов: "В период самоизоляции необходима собранность и дисциплина, о которых сказал Владимир Путин"
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"Регионы России не одномоментно столкнулись с эпидемией вируса COVID19, эпидемия распространялась в разных регионах по-разному. Это нашло отражение в словах Президента России о сложности и многогранности процессов, а также о необходимости дифференцированного подхода в снятии, а местами, и усилении ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Наша республика на сегодняшний день входит в число тех регионов, где число заболевших еще только растет, мы пока еще даже не вышли на плато. Я как руководитель крупнейшего учреждения высшего образования юга России подписал еще в марте приказ о переходе вуза на дистанционную форму обучения, чтобы посещение занятий не стало причиной для передачи коронавируса между студентами и преподавателями. Но мало ограничить посещение работы, учебы, необходимы та собранность, та дисциплина, о которых сказал Владимир Владимирович Путин, и самоизоляция", - говорит Муртазали Рабаданов. Ректор ДГУ выделяет то, что президент подчеркнул роль ученых в борьбе с COVID19.  "В нашем вузе также ведутся научные разработки по эффективным способам противодействия заражению коронавирусом, ведутся работы и совместно с нашим медицинским вузом.
Главные герои на рубежах борьбы с пандемией, это, кончено, врачи. Я присоединяюсь к тем словам благодарности, которую выразил им Владимир Путин, это действительно герои нашего времени", - рассказал руководитель ВУЗа. В заключение, Муртазали Рабаданов считает важным, что Президент объявил начало подготовки Правительством совместно с регионами и бизнесом масштабного общенационального плана действий по нормализации экономики, улучшения финансового благополучия граждан. Это вселяет надежды, что в отношении Дагестана будут учтены и экономические, и социальные условия республики, и её научный потенциал.

 

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