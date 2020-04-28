Проблема усугубляется размытостью, свойственной национализму, ведь он во многом опирается на эмоциональную составляющую, на мысли о преемственности поколений, о принадлежности к общей, коллективной судьбе.

Для национализма ценна атрибутика — название страны, ее история, государственность, культурные институты (от национальной библиотеки до национальной оперы). Когда на чемпионатах выступает национальная сборная, вся нация за нее переживает, а поражение может восприниматься как национальное унижение. Сам по себе этот комплекс — только оболочка, а содержание, скрывающееся под ней, может варьироваться. Отсюда разброс трактовок понятия.

Виды национализма

Наиболее популярна сегодня вот эта классификация: