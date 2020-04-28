ЗАМАНА - Что такое национализм, и кто такие националисты

Что такое национализм, и кто такие националисты

Автор
28 апреля, 2020. Вторник 16:01
Что такое национализм, и кто такие националисты

Понять суть формулировки поможет знакомство с постулатами (что это такое?), на которых базируется национализм.

Что такое национализм, и кто такие националисты
Информация
  1. Существование автономных наций – социально-экономических, культурных, политических, духовных общностей людей. Обычно они формируются в процессе исторического развития, и у каждой имеется собственный набор уникальных характеристик.
  2. Нация – это высшая ценность. Как в песне: сегодня не личное главное, а сводка рабочего дня. Человек должен быть предан национальному государству – это важнее индивидуальных интересов. Присутствует мотивация к самоотдаче, доходящей до готовности пожертвовать жизнью во имя нации.
  3. Право нации на формирование собственного государства, включающего всех членов нации (право на самоопределение).
  4. Нация – главный источник политической власти, при этом все ее члены вправе быть участниками этих процессов. По логике, народ здесь приравнивается к элите, пусть символически, но все же.
  5. Общность культур и языка – то, что называют национальной самоидентификацией. При этом навязывания определенной культуры нет. Люди объединяются на почве братства, возникает чувство локтя, единства, солидарности. Предполагается, что члены нации действуют в унисон.
  6. Всеобщее и всестороннее образование. Без него невозможно полноценное участие в жизни нации, удержание и приумножение ее опыта, препятствование его размытию и уничтожению.

    Проблема усугубляется размытостью, свойственной национализму, ведь он во многом опирается на эмоциональную составляющую, на мысли о преемственности поколений, о принадлежности к общей, коллективной судьбе.

    Для национализма ценна атрибутика — название страны, ее история, государственность, культурные институты (от национальной библиотеки до национальной оперы). Когда на чемпионатах выступает национальная сборная, вся нация за нее переживает, а поражение может восприниматься как национальное унижение. Сам по себе этот комплекс — только оболочка, а содержание, скрывающееся под ней, может варьироваться. Отсюда разброс трактовок понятия.

    Виды национализма

    Наиболее популярна сегодня вот эта классификация:

    1. Гражданский национализм, подразумевающий, что легитимность государства определяется активностью граждан в принятии ключевых решений. Главными инструментами волеизъявления нации могут быть выборы (что это?), референдум (что это такое?) и т. п.

       

      Принадлежность человека к нации определяется его добровольным выбором, у всех людей одинаковый политический и правовой статус.
    2. Этнический национализм (этнонационализм). Объединяющим началом здесь выступает общность происхождения, язык, история, религия. Так образуется кровнородственное сообщество.

       

      Исторически его возникновение связывают с временами, когда государственные границы не совпадали с этническими, а национализм старался свести «дебет с кредитом».
    3. Крайний национализм, признанный социально опасным явлением. Именно он ассоциируется с экстремизмом. Здесь доминируют идеи национального превосходства вкупе с нетерпимостью в сфере религии и культуры.
      Результатом такой идеологии часто становятся внутренние и межгосударственные конфликты, история знает случаи, когда она превращалась в основу для фашизма и нацизма. Проявления крайнего национализма относятся к международным правонарушениям.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top