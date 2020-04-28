- Существование автономных наций – социально-экономических, культурных, политических, духовных общностей людей. Обычно они формируются в процессе исторического развития, и у каждой имеется собственный набор уникальных характеристик.
- Нация – это высшая ценность. Как в песне: сегодня не личное главное, а сводка рабочего дня. Человек должен быть предан национальному государству – это важнее индивидуальных интересов. Присутствует мотивация к самоотдаче, доходящей до готовности пожертвовать жизнью во имя нации.
- Право нации на формирование собственного государства, включающего всех членов нации (право на самоопределение).
- Нация – главный источник политической власти, при этом все ее члены вправе быть участниками этих процессов. По логике, народ здесь приравнивается к элите, пусть символически, но все же.
- Общность культур и языка – то, что называют национальной самоидентификацией. При этом навязывания определенной культуры нет. Люди объединяются на почве братства, возникает чувство локтя, единства, солидарности. Предполагается, что члены нации действуют в унисон.
- Всеобщее и всестороннее образование. Без него невозможно полноценное участие в жизни нации, удержание и приумножение ее опыта, препятствование его размытию и уничтожению.
Проблема усугубляется размытостью, свойственной национализму, ведь он во многом опирается на эмоциональную составляющую, на мысли о преемственности поколений, о принадлежности к общей, коллективной судьбе.
Для национализма ценна атрибутика — название страны, ее история, государственность, культурные институты (от национальной библиотеки до национальной оперы). Когда на чемпионатах выступает национальная сборная, вся нация за нее переживает, а поражение может восприниматься как национальное унижение. Сам по себе этот комплекс — только оболочка, а содержание, скрывающееся под ней, может варьироваться. Отсюда разброс трактовок понятия.
Виды национализма
Наиболее популярна сегодня вот эта классификация:
- Гражданский национализм, подразумевающий, что легитимность государства определяется активностью граждан в принятии ключевых решений. Главными инструментами волеизъявления нации могут быть выборы (что это?), референдум (что это такое?) и т. п.
- Этнический национализм (этнонационализм). Объединяющим началом здесь выступает общность происхождения, язык, история, религия. Так образуется кровнородственное сообщество.
- Крайний национализм, признанный социально опасным явлением. Именно он ассоциируется с экстремизмом. Здесь доминируют идеи национального превосходства вкупе с нетерпимостью в сфере религии и культуры.
Результатом такой идеологии часто становятся внутренние и межгосударственные конфликты, история знает случаи, когда она превращалась в основу для фашизма и нацизма. Проявления крайнего национализма относятся к международным правонарушениям.
- Гражданский национализм, подразумевающий, что легитимность государства определяется активностью граждан в принятии ключевых решений. Главными инструментами волеизъявления нации могут быть выборы (что это?), референдум (что это такое?) и т. п.
Что такое национализм, и кто такие националисты
- Автор Мадина
- 28 апреля, 2020. Вторник 16:01
Понять суть формулировки поможет знакомство с постулатами (что это такое?), на которых базируется национализм.
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