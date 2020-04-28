В Гумбетовском районе волонтеры помогают соблюдать режим повышенной готовности

Волонтеры Гумбетовского района помогают соблюдать режим самоизоляции и повышенной готовности, которые действуют на территории Дагестана, согласно указу главы региона, с конца марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помощник главы Гумбетовского района, председатель ДРОО «Молодежь Гумбетовского района» Магомед Зубайиров сообщил, что представители молодежной организации муниципалитета в качестве волонтеров совместно с работниками администрации района, медиками, сотрудниками правопорядка, главами сельских поселений проводят систематическую работу по профилактике COVID-19.

Главный специалист ГО и ЧС администрации МР «Гумбетовский район» Мурадбег Гаджимурадов отметил, что в поселениях регулярно проводят дезинфекцию, функционируют дезбарьеры, посты, действуют все введенные ограничительные меры. Отметим, что в Гумбетовском районе под руководством главы муниципалитета Хаджимурада Магомедова в круглосуточном режиме работают Оперативный штаб по организации и проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и Санитарно-эпидемиологическая комиссия по профилактике и борьбе с COVID-19. Зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Гумбете нет, все профильные структуры занимаются профилактикой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.