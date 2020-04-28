В Кизлярском районе развернули около 100 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19

В с. Новая Серебряковка развернули 30 коек для лечения людей с пневмонией и другими вирусными заболеваниями, в том числе и с COVID-19. Как отметил главный врач центральной больницы Кизлярского района Кутбудин Газиев, в ближайшие дни по 35 коек развернут в с. Черняевка и в Крайновке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

«Всего мы планируем развернуть 95 коек и в случае необходимости мобилизуем и районную больницу, где дополнительно имеется 70 коек», — сказал Газиев.

В районе создано 4 бригады врачей. «Наши бригады выезжают и к тем, кого оставили лечиться на дому. Медики обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Так, им выданы 150 многоразовых защитных костюмы. Еще 250 таких комплектов мы уже приобрели и 50 из них передаем в городскую больницу в качестве оказания помощи. Всеми противовирусными средствами мы также располагаем. Принимается комплекс мер по дезинфекции», — отметил главврач района.

Тяжелобольные жители района направляются в центральную городскую больницу Кизляра, где на сегодня развернуто более 200 коек. Дополнительно созданы койки и в межрайонном наркологическом диспансере.

По данным ЦГБ Кизляра на 27 апреля госпитализировали более 200 человек с пневмонией. Среди тех, кто находится сейчас на лечении жители города и Кизлярского района, причем, самых разных возрастных категорий. Детский возраст среди пациентов не зафиксирован.