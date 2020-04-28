Ксенофобия и формы ее проявления

Ксенофобия — эмоциональная неприязнь к людям других наций, социального положения или вероисповедания, иногда переходящая в открытую ненависть и желание физически уничтожить «чужих», инакомыслящих индивидов или, по меньшей мере, удалить их со своей территории.

Ксенофобия зарождается глубоко в подсознании человека, потому она не имеет рациональных и логических обоснований.

Формирование в ходе эволюции

Учёные, опираясь на факт наличия у животных этиологической (видовой) изоляции и агрессии к ближайшим подвидам и видам, выводят гипотезу, что настороженность человека в отношении людей, непохожих на него внешне или ментально, вполне нормальна и имеет биологическое обоснование.

Сегодня нет видов, с которыми человек мог бы скреститься, но поскольку они были на ранних этапах эволюции, у людей до сих пор вызывают опасения иные языки, традиции, одежды и кулинарные предпочтения людей из других народов. Именно близкое соприкосновение с ними запускает механизм ксенофобии внутри человеческого сознания.

Развитие в индивидуальном сознании

Хотя суть ярких проявлений ксенофобии абсолютно иррациональна, она может пытаться оправдать себя логически. Например, индивид объясняет неприязнь к группе лиц А тем, что ей свойственны дурные манеры общения группы лиц Б, а неприятие манер группы Б — тем, что они свойственны группе лиц А. При этом возникновению неприязни совсем не мешает отсутствие личного знакомства с людьми из группы А и манерами общения в группе Б.

На примерах преодоления антисемитизма и гомофобии было замечено, что личные знакомства способствуют отступлению страха перед неизвестным и установлению более благожелательных отношений.

В России, по расчётам Льва Гудкова, пересечение разных ксенофобских объектов составляет 75-80%. То есть, россиянин может выбрать себе сразу несколько объектов ненависти: евреи, цыгане, африканцы, геи, американцы, таджики, азербайджанцы.

Ксенофобия не имеет клинических проявлений страха или паники, но при этом она «заразна» и легко распространяется. Люди, страдающие от ксенофобски настроенного большинства, могут сами проявлять ксенофобские настроения к таким же жертвам или к угнетающему их большинству.

Существует тонкая грань между ксенофобией и отстаиванием своих ценностных предпочтений. Когда порядочные люди избирательно отказываются от общения с аморальными и деградирующими индивидами, не делая общих заключений о народности, религии и профессии, к которой они принадлежат, это здоровый сознательный выбор развитой личности.

Виды

В зависимости от объекта, на который направлена ненависть, различают такие виды этой фобии:

Этнофобия — открытая дискриминация или предубеждённость против иных рас и этносов.

Религиозная ксенофобия (одна из самых древних) — нагнетание страхов и предубеждений против людей, принадлежащих к другим религиозным течениям.

Мигрантофобия (одна из недавно возникших) — страх численного превосходства беженцев, поселившихся на чужих территориях, их дискриминация и предубеждённость против них.

Гандикапизм — предвзятость в отношении людей с физическими недостатками и ограничениями.

Эйджизм — тенденциозное отношение к людям, достигшим или не достигшим определённого возраста.

Сексизм — ненависть к мужчинам или женщинам, вызванная тем, что они являются мужчинами или женщинами по своей половой принадлежности.

Гомофобия — страх перед людьми, предпочитающими однополую любовь и брачные союзы.

Число социальных фобий резко возрастает в экстремальных ситуациях и при социальных кризисах, вызванных представителями ненавидимого большинством меньшинства.

Массовые фобии

Кроме индивидуальных реакций возможно нагнетание ксенофобских настроений в массах людей посредством художественной литературы и СМИ.

Зарождение мировых массовых ксенофобий происходит в эпоху модерна (1870—1910 год), их активно формировали в просвещённой Европе и распространяли по всему миру.

В начале 20 века особую популярность приобрели теории «мирового еврейского заговора» и «жёлтой опасности», в сознании радикально настроенных людей они соединялись в общую теорию мирового заговора.

К концу 20 века Европой овладевают концепции надвигающейся «интервенции мигрантов» и «исламской угрозы».

Восток также выдвигает свои концепции, заявляя, что «западный мир», возглавляемый евреями, настроен на подавление «мира исламского» и противостояние «жёлтой цивилизации».