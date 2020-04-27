Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты
- Автор Габи
- 27 апреля, 2020. Понедельник 17:57
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПРИ РИСКАХ ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19
1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.3118-13
"Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)" в
зависимости от характера выполняемой работы пользуются следующими типами защитных
костюмов (в том числе многоразового применения):
I тип - полный защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, капюшона
(большой косынки), противочумного халата, ватно-марлевой маски (противопылевого
респиратора), очков, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых (водонепроницаемых
бахил), полотенца (плюс клеенчатый фартук и нарукавники);
II тип - защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, противочумного
(большого) халата, капюшона (большой косынки), ватно-марлевой маски, резиновых
перчаток, носков, сапог резиновых (водонепроницаемых бахил или моющейся закрытой
обуви) и полотенца;
III тип - пижама, медицинский халат, шапочка (большая косынка), ватно-марлевая маска,
резиновые перчатки, носки, моющаяся обувь и полотенце;
IV тип - пижама, медицинский халат, шапочка или марлевая косынка, ватно-марлевая
маска, носки, перчатки, тапочки или туфли.
2. Особенностью защитной одежды при рисках инфицирования COVID-19 является
обязательное применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (полнолицевых
масок, противогазов, респираторов, ватно-марлевых масок) и перчаток.
3. В зависимости от вида выполняемых работ в условиях распространения COVID-19
профессиональные группы делят на следующие категории риска инфицирования вирусом
SARSCoV-2, который в настоящее время отнесен ко II группе патогенности:
- чрезвычайно высокого профессионального риска;
- высокого профессионального риска;
- среднего профессионального риска;
- малого профессионального риска.
4. К лицам чрезвычайно высокого профессионального риска, которые должны в ходе
своей деятельности применять защитную одежду I типа, относятся:
- сотрудники микробиологических вирусологических, в том числе производственных
лабораторий, выполняющих исследовательские работы с вирусом SARSCoV-2,
диагностические или производственные работы, связанные с выделением SARSCoV-2;
- сотрудники специализированных инфекционных стационаров (отделений), имеющие
непосредственный контакт с больными COVID-19, подтвержденными лабораторно;
- сотрудники патолого-анатомических (судебно-медицинских) отделений, выполняющих
вскрытие трупов людей, погибших от COVID-19, и подготовку к захоронению.
5. К лицам высокого профессионального риска, которые должны в ходе своей
деятельности применять защитную одежду II типа, относятся:
- сотрудники диагностических лабораторий, проводящих первичные исследования на
COVID-19;
- сотрудники скорой (неотложной) медицинской помощи;
- сотрудники инфекционных отделений медицинских организаций или
перепрофилированных медицинских организаций для провизорного наблюдения за
подозрительными на COVID-19;
- сотрудники приемных отделений, медицинских организаций, оказывающих помощь
больным с заболеваниями органов дыхания, реанимационную и специализированную помощь;
- сотрудники поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих
медицинскую помощь на дому лицам с признаками инфекционных заболеваний;
- лица, проводящие текущую и заключительную дезинфекцию при наличии или после
убытия больных COVID-19.
6. К лицам среднего профессионального риска, которые должны в ходе своей
деятельности применять защитную одежду III - IV типа, относятся:
- все медицинские работники, включая сотрудников обсерваторов и лиц,
осуществляющих медицинское наблюдение за клинически здоровыми лицами на дому (III
тип);
- сотрудники сферы услуг, имеющие непосредственный контакт с человеком (клиентом)
(парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, маникюрные салоны и другие) (IV тип).
7. К лицам низкого профессионального риска, которые должны в ходе своей
деятельности применять защитную одежду, состоящую из средств защиты органов дыхания
(масок) и перчаток, относятся лица, профессиональная деятельность которых связана с
контактами большого числа людей: персонал торговых центров и магазинов, работники сферы
услуг (за исключением категории лиц, перечисленных в пункте 7), объектов культуры
(выставочные залы, театры и другие места массового посещения людей), транспорта и
транспортных узлов, федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), оказывающих
консультационную помощь и выполняющих контрольно-надзорные функции
(приложение 2)
.
8. При использовании защитной одежды многоразового применения необходимо четко
выполнять требования по времени эксплуатации, порядку сбора и обеззараживания
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