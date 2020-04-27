РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ПРИ РИСКАХ ИНФИЦИРОВАНИЯ COVID-19

1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 1.3.3118-13

"Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)" в

зависимости от характера выполняемой работы пользуются следующими типами защитных

костюмов (в том числе многоразового применения):

I тип - полный защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, капюшона

(большой косынки), противочумного халата, ватно-марлевой маски (противопылевого

респиратора), очков, резиновых перчаток, носков, сапог резиновых (водонепроницаемых

бахил), полотенца (плюс клеенчатый фартук и нарукавники);

II тип - защитный костюм, состоящий из комбинезона или пижамы, противочумного

(большого) халата, капюшона (большой косынки), ватно-марлевой маски, резиновых

перчаток, носков, сапог резиновых (водонепроницаемых бахил или моющейся закрытой

обуви) и полотенца;

III тип - пижама, медицинский халат, шапочка (большая косынка), ватно-марлевая маска,

резиновые перчатки, носки, моющаяся обувь и полотенце;

IV тип - пижама, медицинский халат, шапочка или марлевая косынка, ватно-марлевая

маска, носки, перчатки, тапочки или туфли.

2. Особенностью защитной одежды при рисках инфицирования COVID-19 является

обязательное применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (полнолицевых

масок, противогазов, респираторов, ватно-марлевых масок) и перчаток.

3. В зависимости от вида выполняемых работ в условиях распространения COVID-19

профессиональные группы делят на следующие категории риска инфицирования вирусом

SARSCoV-2, который в настоящее время отнесен ко II группе патогенности:

- чрезвычайно высокого профессионального риска;

- высокого профессионального риска;

- среднего профессионального риска;

- малого профессионального риска.

4. К лицам чрезвычайно высокого профессионального риска, которые должны в ходе

своей деятельности применять защитную одежду I типа, относятся:

- сотрудники микробиологических вирусологических, в том числе производственных

лабораторий, выполняющих исследовательские работы с вирусом SARSCoV-2,

диагностические или производственные работы, связанные с выделением SARSCoV-2;

- сотрудники специализированных инфекционных стационаров (отделений), имеющие

непосредственный контакт с больными COVID-19, подтвержденными лабораторно;

- сотрудники патолого-анатомических (судебно-медицинских) отделений, выполняющих

вскрытие трупов людей, погибших от COVID-19, и подготовку к захоронению.

5. К лицам высокого профессионального риска, которые должны в ходе своей

деятельности применять защитную одежду II типа, относятся:

- сотрудники диагностических лабораторий, проводящих первичные исследования на

COVID-19;

- сотрудники скорой (неотложной) медицинской помощи;

- сотрудники инфекционных отделений медицинских организаций или

перепрофилированных медицинских организаций для провизорного наблюдения за

подозрительными на COVID-19;