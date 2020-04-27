Цифровая платформа наставничества

Общественная организация «Объединение наставников» стартует в новом формате. Теперь это комплексная цифровая платформа в новом формате, цель создания которой заключается в интеграции, как уникального опыта и знаний наставников, так и в целом наставнических авторских и командных проектов, на единую платформу в удобном и современном формате, – http://nastavniki.com.

Формат предполагает современную видео подачу контента, создаваемого пользователям, а также позволяет пользователем в дистанционном режиме передавать собственные навыки, знания, обучаться и повышать компетенции.

Приглашаем Вас стать частью проекта – цифровым наставником!

Наиболее актуальные направление программ наставничества:

 Профориентация и построение карьеры

 Советы и опыт действий в сложных жизненных ситуациях

 Истории успеха и лучшие практики в различных областях

 Адаптация к новым условиям жизни: работа, место жительство и др.

 Создание и развитие своего бизнеса

 Развитие общественных, творческих и медиа проектов

 Лайфхаки, кейсы, разборы жизненных примеров и т.п.

 Программы в отношении отдельных категорий граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации или в категории риска — инвалиды, безработные, беженцы, бывшие заключённые и другие.

Материал можно разместить:

 Самостоятельно — создав свой канал на платформе, подгрузив видео

 Cинхронизировать уже размещенные на YouTube материалы, всего за пару кликов

 Пройдя или проводя дистанционно видео-интервью (Skype, WhatsApp, Telegram).

 Организовывая интервью по своему направлению с экспертами-наставниками в очном и онлайн-формате, если Ваши личные компетенции пока еще недостаточны для авторского ведения

Со стороны Объединения, участникам оказывается безвозмездная поддержка:

 Предоставлен доступ к платформе, где могут размещаться материалы;

 Информационная поддержка и оказание содействия в личном или командном позиционировании, продвижении наиболее качественных программ;

 Методические рекомендации и консультации по размещению, продвижению и развитию программ;

 Содействие в привлечении стороннего финансирования – рекламодателей, спонсоров, а также консультации и письма поддержки при подготовке заявок в фонды для получения грантов;

 Предоставляем рекомендации по возможным партнёрам.

Приглашаем стать наставником и поделиться своим опытом, знаниями и советами, передавая личностные и профессиональные компетенции, обмениваясь ими с коллегами и с начинающими специалистами.

Контакты:

www.nastavniki.com

WhatsApp: +7-963-693-69-30.

Подробнее — на сайте http://www.nastavniki.com/.

Концепция проекта «Цифровая платформа наставничества»