О временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует, что Правительством Российской Федерации принято постановление от 15 апреля 2020 г. N 511 «О временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания» (далее – Временный порядок), которым введен временный, особый режим установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оформления и выдачи справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания на срок до 1 октября 2020 г. Временный порядок устанавливает исключительно заочную форму освидетельствования (без личного участия) граждан, проходящих медико-социальную экспертизу как первично, так и повторно (переосвидетельствование) в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в соответствии с требованиями, установленными Правилами установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. N 789. Также Временным порядком предусмотрено, что установление степени утраты профессиональной трудоспособности гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период с 1 марта по1 октября 2020 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией, осуществляется путем продления ранее

Установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности (далее – продление степени утраты профессиональной трудоспособности). Программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания также разрабатывается на полгода и содержит все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами реабилитации. Продление степени утраты профессиональной трудоспособности согласно Временному порядку осуществляется без заявления гражданина (его законного представителя) о проведении ему медико-социальной экспертизы. Так, Временным порядком предусмотрено, что сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности и (или) программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания направляются федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в Фонд социального страхования Российской Федерации. Осуществление выплат гражданам, которым впервые установлена либо продлена степень утраты профессиональной трудоспособности, а также обеспечение их всеми рекомендованными реабилитационными мероприятиями и техническими средствами реабилитации в соответствии с разработанной программой реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в соответствии с Временным порядком осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации.