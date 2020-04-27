Конкурс «Семья и будущее России»

Приглашаем принять участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России»-2020

Премиальный фонд конкурса: 2 млн. руб.

Организатор:

Фонд Андрея Первозванного

При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова фонда целевого капитала «Истоки»

К участию в Конкурсе принимаются Заявки-анкеты

творческих коллективов зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ или отдельных журналистов, а также Заявки-анкеты представителей ВУЗов.

для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ»:

работы (не менее 10 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период

с 15 июня 2019 года до 15 июня 2020 года

для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы»:

научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период

с 1 января 2018 года до 15 июня 2020 года

Работы на КОНКУРС принимаются с 20 марта 2020 г. до 15 июня 2020 г.

Впервые введена номинация «Социальные проекты СМИ»!

Расскажите о своем проекте, который помог решить социальную проблему или системно помог нуждающемуся человеку (семье)!

150 финалистов будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву (проезд за счет финалиста, размещение за счет организаторов)

70 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

Общий призовой фонд 1 943 000 руб.

(Выделяется Всероссийской программой «Святость материнства»

Фонда Андрея Первозванного)

За первое место в каждой номинации – 55 000 рублей

За второе место в каждой номинации – 40 000 рублей

За третье место в каждой номинации – 25 000 рублей

Спецприз Председателя жюри конкурса – 10 000 рублей

Рекомендация: Если у вас несколько тематических проектов или несколько авторов, которые создали 10 и более материалов на семейную тематику, лучше оформлять отдельные заявки (в каждой не менее 10 материалов)! Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.

О получении вашей заявки на электронную почту оргкомитета Заявитель будет проинформирован в ответном автоматическом письме (подтверждается получение письма, отдельным письмом по мере обработки заявок Заявитель будет проинформирован о соответствии заявки требованиям Конкурса и получит номер заявки (процесс обработки заявок занимает много времени (1-3 недели) – не затягивайте с отправкой заявок)).

Просим вас разместить информацию о старте конкурса на вашем сайте и прислать ссылку на размещенную информацию! Это важно!

В приложении к Письму, а также на странице сайта Фонда Андрея Первозванного

1) Положение о КОНКУРСЕ

2) Заявка-анкета (В графе «Заявитель» указывается физическое лицо — ОДИН представитель творческого коллектива (в случае коллективной заявки). Денежная премия лауреату Конкурса перечисляется на личный расчётный счёт Заявителя. Перечисления НДФЛ осуществляются организаторами Конкурса).

3) Ходатайство

Координатор Всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее России»:

Сухенко Ольга Степановна;

Тел: 8-925-527-09-30, 8-495-641-52-00 доп.1110;

Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

сайт: www.fap.ru

группа в facebook Ассоциации журналистов, освещающих семейную тематику: https://www.facebook.com/groups/1486655571641454/

«Семья и будущее России»_Ходатайство-2020

«Семья и будущее России»_Заявка-анкета-2020

«Семья и будущее России»_Положение-2020