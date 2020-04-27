Формат предполагает современную видео подачу контента, создаваемого пользователям, а также позволяет пользователем в дистанционном режиме передавать собственные навыки, знания, обучаться и повышать компетенции.
Приглашаем Вас стать частью проекта – цифровым наставником!
Наиболее актуальные направление программ наставничества:
Профориентация и построение карьеры
Советы и опыт действий в сложных жизненных ситуациях
Истории успеха и лучшие практики в различных областях
Адаптация к новым условиям жизни: работа, место жительство и др.
Создание и развитие своего бизнеса
Развитие общественных, творческих и медиа проектов
Лайфхаки, кейсы, разборы жизненных примеров и т.п.
Программы в отношении отдельных категорий граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации или в категории риска - инвалиды, безработные, беженцы, бывшие заключённые и другие.
Материал можно разместить:
Самостоятельно - создав свой канал на платформе, подгрузив видео
Cинхронизировать уже размещенные на YouTube материалы, всего за пару кликов
Пройдя или проводя дистанционно видео-интервью (Skype, WhatsApp, Telegram).
Организовывая интервью по своему направлению с экспертами-наставниками в очном и онлайн-формате, если Ваши личные компетенции пока еще недостаточны для авторского ведения
Со стороны Объединения, участникам оказывается безвозмездная поддержка:
Предоставлен доступ к платформе, где могут размещаться материалы;
Информационная поддержка и оказание содействия в личном или командном позиционировании, продвижении наиболее качественных программ;
Методические рекомендации и консультации по размещению, продвижению и развитию программ;
Содействие в привлечении стороннего финансирования – рекламодателей, спонсоров, а также консультации и письма поддержки при подготовке заявок в фонды для получения грантов;
Предоставляем рекомендации по возможным партнёрам.
Приглашаем стать наставником и поделиться своим опытом, знаниями и советами, передавая личностные и профессиональные компетенции, обмениваясь ими с коллегами и с начинающими специалистами.
Контакты:
www.nastavniki.com
WhatsApp: +7-963-693-69-30