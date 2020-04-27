Всероссийский конкурс «Смарт.Эволюция»

25 марта Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) запустила Всероссийский конкурс «Смарт.Эволюция» (далее – Конкурс) по выявлению эффективных практик и антикризисных решений, в том числе по борьбе с коронавирусом и его последствиями ( https://smarteka.com/contest/evolution ). Общий призовой фонд Конкурса – 3 миллиона рублей.

Сбор заявок на Конкурс проходит до 15 мая на Цифровой платформе практик устойчивого развития «Смартека» (далее – «Смартека»), которую АСИ запустило

15 декабря 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина (п.6 ПР-1186 от 2 июля 2019 года).

Принять участие могут граждане России от 14 лет, реализовавшие практику или нашедшие решение актуальной проблемы по одной из 12 категорий «Смартеки» (категории: «Здоровье и образ жизни», «Инвестиции», «Развитие МСП и экспорта», «Уровень жизни и демография», «Экология», «Туризм», «Инновации и технологии», «Культура», «Эффективное управление», «Жилье и городская среда», «Образование», «Развитие сельских территорий»).

Просим обратить особое внимание СМИ региона на отдельную номинацию для медиасообщества – «Смарт.Медиа». Пять финалистов этой номинации разделят между собой 500 000 рублей.

Приложение: список номинаций Всероссийского конкурса «Смарт.Эволюция».

Приложение №1

Номинации Всероссийского конкурса «Смарт.Эволюция»

(https://smarteka.com/contest/evolution):

«Смарт.АнтиВирус» — это решения и методики по адаптации жизни людей к условиям пандемии коронавируса, а также по локализации и ликвидации ее последствий. Также принимаются проекты по оказанию медпомощи, организации удаленной работы или обучения, поддержке промышленности и бизнеса в кризисных условиях. Приз за первое место — 500 тыс. руб., за второе — 300 тыс. руб., за третье — 200 тыс. руб.

«Смарт.Дело» — это протестированные практики или инициативы, улучшившие жизнь людей, решившие актуальные задачи и которые можно распространить в других регионах. Приз за первое место — 300 тыс. руб., за второе — 200 тыс. руб., за третье — 100 тыс. руб.

«Смарт.Глобал» — это эффективные решения, которые уже реализованы в других странах и могут быть актуальны для России. Приз за первое место — 300 тыс. руб., за второе — 200 тыс. руб., за третье — 100 тыс. руб.

«Смарт.Признание» — победителя выберут по итогам голосования пользователями платформы «Смартека». Три финалиста из основных номинаций получат по 100 тыс. руб.

Впервые за победу смогут побороться журналисты, репортеры и блогеры. Для них создана специальная номинация - «Смарт.Медиа». Пять победителей получит по 100 тыс. рублей.

Им предлагается представить работу, рассказывающую о практике, размещенной на «Смартеке» (https://smarteka.com/practices), через жизненные истории людей, которых это решение коснулось. Или описать новые полезные кейсы, которые, по их мнению, уже помогли или способны помочь при решении актуальных проблем населения и соответствуют тематическим категориям «Смартеки», но еще не размещены на платформе.