Врио главы Докузпаринского района встретился с религиозными деятелями муниципалитета

В целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории района врио главы МР «Докузпаринский район» Ахмед Ахмедов встретился с религиозными деятелями муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Накануне в кабинете врио главы МР «Докузпаринский район» Ахмеда Ахмедова состоялось встреча с религиозными деятелями муниципалитета.

В ходе встречи была обсуждена актуальная проблема сегодняшнего дня – это эпидемиологическая ситуация по коранавирусу. Во встрече приняли участие заместители врио главы района Салих Гаджимурадов и Сурея Исмаилова, имам Докузпаринского района Валиюллах Баласиев, руководитель отдела просвещения Муфтията РД по району Абубакр Аливердиев, а также имамы сел Каракюре, Новое-Каракюре и Мискинджа.

Перед началом встречи А.Ахмедов поздравил всех присутствующих с наступающим священным для мусульман месяцем Рамадан. Пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия.

«Месяц Рамадан – это месяц не только очищения человеческого организма, но и очищения наших душ от всяких присущих им пороков, пусть в этот благословенный месяц ваши молитвы будут услышаны, и Всевышний принесет умиротворение и благоденствие в каждый дом» – отметил он.

А. Ахмедов подчеркнул, что наша страна находиться в очень непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и угрозы для жизни граждан. В связи с этим для выполнения профилактических мер и недопущения распространения коронавирусной инфекции он призвал религиозных деятелей в период карантина не проводить пятничные молитвы в мечетях, не допускать массового посещения населения на кладбища во время похоронных обрядов, и строго соблюдать правила проведения похорон во время эпидемии коронавируса.

В ходе встречи врио главы района привел разные примеры заражения людей от коронавирусной инфекции и подчеркнул, что опасность нового коронавируса заключается в его способности легко передаваться от человека к человеку, что в свою очередь требует предпринять меры самоизоляции для защиты себя и всех граждан от путей заражения.

«Для максимального обеспечения безопасности наших граждан в период борьбы с инфекцией, эти меры необходимы и они являются временными», — отметил А. Ахмедов.

Религиозные деятели разделили мнение главы муниципалитета в том, что необходимо соблюдать ограничительные и профилактические меры и дали слово строго следовать требованиям и рекомендациям компетентных органов по недопущению распространения на территории района инфекции COVID-19.