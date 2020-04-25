6 дежурных бригад медиков работают в ЦГБ Кизляра в условиях закрытого режима

На сегодня 152 человека находятся в городской больнице с пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

В кизлярской городской больнице находятся 152 пациента с внебольничной пневмонией. В учреждении отметили, что рост заболеваемости происходит в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом и тяжелее всего ее переносят пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями. В связи с ростом числа больных острым инфекционным заболеванием и угрозой C0VID-19, вызвавшего мировую пандемию, все отделения центральной городской больницы переведены на режим повышенной готовности и интенсивной работы. При больнице создан оперативный штаб по борьбе с C0VID-19 из состава руководящего звена. В условиях закрытого режима работает 6 дежурных бригад медработников. В медучреждении заверили, что обеспечены всем необходимым, ситуация контролируема.

При ЦГБ открыта горячая линия, по которой можно связаться медработниками по вопросам коронавирусной инфекции. Информацию о вирусе можно получить по тел. 8(87239)23157

В ЦГБ напоминают, что симптомы коронавируса могут появиться через 2-14 дней в виде лихорадки, кашля, отдышки и усталости. Симптомы обычно слабо выражены, и проявляются постепенно. Следует обратиться за медицинской помощью, если симптомы обостряются и был контакт с человеком, больным Covid-19 и в случае проживания в регионе с высоким уровнем заболеваемости.

Консультацию и направление можно получить и позвонив на горячую линию по номеру 8 (800) 350 00-63.