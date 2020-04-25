Мэр Кизляра провел встречу с представителями ДУМД по ситуации с ограничением посещения мечетей

Темой очередной встречи мэра города Кизляра Александр Шувалова с председателем совета имамов Кизляра и Кизлярского района Алиасхабом Касумовым и зам.имамом мечети Кизляра Али Газиевым 24 апреля стало обсуждение ситуации в связи со сложившейся обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Градоначальник заметил, что не все верят в реальность происходящего и как пример назвал количество прихожан, посетивших пятничный намаз сегодня в мечети в микрорайоне «Черемушки».

«Неоднократно были обращения временно приостановить совершение коллективных (джама ‘ат) и пятничных намазов. Такие ограничительные меры распространяются и на православные храмы, которые на Пасху были закрыты для прихожан и службу проводили только священнослужители. То же самое касается и мечетей, где также велик риск инфицирования молящихся. В городской больнице уже нет мест для больных внебольничной пневмонией, их число превышает уже 200 человек и на фоне этой картины вы продолжаете проводить собрания в мечетях», — сказал Шувалов. Он высказал уверенность, что не все соблюдают безопасного расстояния и потому Муфтият Дагестана, врачи и все органы исполнительной власти ежедневно обращаются с призывами к жителям, чтобы сидели дома.

«Были обращения в связи с наступлением священного месяца Рамадан совершать все богослужения дома, включая таравих-намазы и все намазы, совершаемые в святые ночи, не посещать кладбища и места скопления людей. Однако, мы видим обратную картину и очередные собрания. Нам следует прийти к согласию и пониманию в этом вопросе и ограничить посещение мечетей до спада коронавируса», — сказал Шувалов.

Председатель совета имамом города и района заверил, что проводились беседы, были обращения к прихожанам и не смотря на все предостережения они продолжают приходить в мечеть.

«У нас нет права ограничивать их в посещении пятничного намаза, мы не можем запретить зайти в мечеть. Говорим о том, что в официальном аккаунте Муфтията РД в сети Инстаграм будет ежедневно транслироваться чтение священного Корана, а также различные проповеди. Будут прямые эфиры. Мы просим единоверцев воздержаться от посещения мечетей, совершать намаз дома и отнестись к данному решению с пониманием и благоразумием. Но несмотря на это находятся те, которые приходят в мечеть», — отметил Али Газиев.

Он заверил, что не будут работать ставшие в последние годы традиционными «Шатры Рамадана». Шувалов еще раз призвал представителей Муфтията следовать рекомендациям врачей, властей и не игнорировать ограничительные меры.